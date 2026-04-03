O călătorie cu celebrul Orient Express rămâne un simbol al rafinamentului și al eleganței, iar pentru doi creatori de conținut din România acest vis a devenit realitate.

Timp de 24 de ore, aceștia au trăit o experiență exclusivistă, unde fiecare detaliu, de la primirea pe peron până la serviciile de la bord, a fost gândit pentru a crea o atmosferă aparte, aproape regală.

Cât costă o noapte cu Orient Express, unul dintre cele mai luxoase trenuri din lume

Pentru vloggerul Marian Ionescu, cunoscut drept Mariciu, și soția sa, Georgiana, aventura a fost planificată ani la rând. Cei doi au economisit pentru a-și îndeplini dorința și au plătit o sumă considerabilă pentru această experiență.

„De 20 de ani, sau cel puțin de 15 ani, visam la asta, dar nu aveam banii. Apoi am zis că anul acesta trebuie să o facem — este o experiență pe care o trăiești o dată în viață. Am strâns banii și am plătit undeva la 10.000 de euro pentru cabina istorică. Iar pe peron am avut noroc: chiar înainte să ne urcăm în , când ne-au dat biletele, ne-au spus că ne-au făcut un upgrade gratuit la o cabină suite, care costă între 20.000 și 25.000 de euro pe noapte.

Ei au mai multe tipuri de cabine. Sunt patru, în total: cea de 10.000 de euro pentru două persoane (Cabina Istorică), cea Suite, între 20.000 și 25.000 de euro pe noapte, prețurile sunt dinamice, apoi există o cabină Suite mai mare, care costă între 30.000 și 35.000 de euro și poate depăși 40.000 de euro, iar în final este cabina numită „L’Observatoire”. Aceasta este, de fapt, un vagon întreg și este fabuloasă. Are inclusiv o încăpere secretă, cu bibliotecă, găsești o carte, tragi de ea și se deschide o cameră ascunsă. Aici prețul ajunge la 100.000 de euro pe noapte.”, a declarat Marian Ionescu, potrivit .

Cum începe experiența pe Orient Express

Călătoria nu începe odată cu urcarea în tren, ci chiar din momentul în care pasagerii sunt preluați de la hotel.

Transferul privat, primirea pe peron și atenția la fiecare detaliu contribuie la o experiență care amintește de epoca de aur a călătoriilor de lux.

„Inclusiv când te preiau, îți oferă transport: te iau de la hotel și te duc la gară. Iar acolo, de la gară, te întâmpină niște băieți care îți cară bagajele — toți sunt înalți și ai impresia că sunt modele sau ceva de genul acesta (…)

După aceea ajungi pe peron, îți dau biletele și te primesc cu fanfară, cu toate cele. Apoi intri în tren și interacționezi cu majordomul tău, care se ocupă de cabina ta și te așteaptă cu șampanie (…) Te simți regal, de viță nobilă. Este ca un vis”, a mai adăugat Marian.

Ce surpriză neașteptată au descoperit la bord

Dincolo de luxul evident, cei doi au avut parte și de o surpriză care i-a impresionat profund.

Au descoperit că unul dintre oamenii-cheie din structura trenului este român și ocupă o funcție importantă în coordonarea operațiunilor.

„Piesa de rezistență, pe lângă upgrade, care oricum este ceva ce nu ne-am fi putut imagina, a fost altceva. Impactul cel mai mare l-a avut faptul că omul numărul doi din tren este român. El se ocupă de relația trenului cu toate gările prin care trece, de schimbarea locomotivelor și, în general, de tot ce înseamnă logistica trenului. Toți stewarzii și ospătarii sunt coordonați, practic, de el”, a mai explicat Mariciu.

Cum este experiența culinară într-un tren de lux

Unul dintre punctele forte ale călătoriei este gastronomia, unde fiecare preparat devine o experiență în sine.

Chiar dacă spațiul din bucătărie este limitat, rezultatul este unul impresionant, comparabil cu restaurantele de top.

„Mâncarea este inclusă, însă cocktailurile nu — acestea costă în jur de 25 de euro, dar merită. Există și un vagon-bar. Mâncarea inclusă este, de fapt, o adevărată experiență culinară. Ce reușesc să facă chefii în acele bucătării este incredibil — vorbim de un spațiu cât dressingul soției mele. Practic, creează artă. Am mâncat acolo… iar noi suntem mari gurmanzi, dar ce am gustat în trenul acesta nu am mai întâlnit nicăieri. O vită… cum nu am mai mâncat niciodată. Combinațiile de ingrediente sunt, în sine, o călătorie. Inclusiv desertul a fost spectaculos — la cină, desertul era în formă de vagon de tren.”, a mai povestit Marian Ionescu.

De ce rămâne Orient Express o experiență unică

Călătoria cu Orient Express nu este doar un simplu drum, ci o incursiune într-o lume a eleganței și rafinamentului.

De la decorul interior realizat din materiale premium până la serviciile personalizate, totul contribuie la o experiență rară, considerată de mulți drept una dintre cele mai exclusiviste din lume.