Cât cere Erika Isac pentru un concert. Suma este uriașă și transportul nu este inclus în preț

a intrat în atenția publicului după ce a lansat melodia „Macarena” și a strânit un val de controrse și discuții aprinse. Acum, a lansat altă piesă, „Femei în Parlament”, care se bucură de succes. Ea este adorată de tineri și vor să o vadă într-un concert, doar că suma pe care o cere nu este deloc mică.

Cât cere Erika Isac pentru o oră și jumătate de concert

Erika Isac a intrat în industria muzicii încă de la vârsta de 12 ani. Ea a absolvit cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii din Constanța, la secția Canto- muzică ușoară și la secția de actorie. Ea a apărut pentru prima dată la TV la concursul X-Factor, unde a făcut parte din echipa lui Ștefan Bănică și a ajuns până în semifinale, scrie

Conform surselor, Erika ar cere în jur de 8.000 de euro pentru o oră și jumătate de concert, iar cei care vor să o cheme să cânte trebuie să îi asigure și transportul, care nu este inclus în preț. Acesta diferă în funcție de cât de departe este locația, de kilometri pe care îi are de parcurs.

Concursurile la care a participat

Erika Isac, chiar dacă a fost criticată de foarte mulți internauți, a muncit din greu pentru a ajunge unde se află astăzi și pentru a se bucura de succes. Pe lângă X-Factor, ea a mai participat la The Four, în SUA, și la One True Singer. În urmă cu un an, ea a lansat piesa „Regreți”, în colaborare cu fostul ei iubit, Adi Istrate.

După această piesă, cele care au urmat au avut cu totul altă abordare. Melodia „Tupeista” a strând aproape 4 milioane de vizualizări, iar a fost cea cu care a dat lovitura, prin care a vrut să transmită un mesaj pentru femei, dar a împărțit toată țara în două tabere.