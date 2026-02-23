Andreea Esca are mare succes cu pensiunea ei din Porumbacu de Sus, la poalele Munților Făgăraș, deși a crescut prețurile.

Cât costă cazarea la pensiunea Andreei Esca

Pentru perioada de 8 Martie, un sejur de două nopți la vila Andreei Esca ajunge la aproximativ 1.620 de lei, un preț considerat piperat. Totuși, pensiunea este deja complet rezervată până la începutul lunii martie.

Pensiunea e formată din mai multe căsuțe individuale, având o priveliște spectaculoasă spre Munții Făgăraș.

Fiecare casă are cromatică, decorațiuni și tematică diferite, inspirate din arhitectura caselor tradiționale ridicate între anii 1830 și 1850.

Turiștii au la dispoziție în fiecare căsuță o bucătărie echipată, baie proprie, un dormitor matrimonial la parter și un dormitor la etaj, cu două paturi simple, informează

Esca: Mi s-a îndeplinit o dorință

Andreea Esca despre pensiunea ei, în decembrie 2025, ca fiind o dorință pe care și-a îndeplinit-o.

„Această fereastră este una dintre bucuriile neașteptate ale anului 2025. Mi s-a îndeplinit o dorință, pusă in iunie 2024, când in timpul campionatului de fotbal din Germania, am descoperit nu departe de München un loc care mi-a placut foarte mult si pe care mi l-am imaginat, imediat, în Porumbacu. Mă oprisem acolo pentru o cafea, o tartă cu fructe și un sirop, după o plimbare prin pădure.

Ei bine, anul acesta, am găsit fereastra care va da către un asemenea loc, în Porumbacu de Sus. Iar șeful de șantier și pasionatul de noi proiecte, @douglaslormand , a zis să mergem mai departe și să dezvoltăm aici și un spațiu cultural pentru comunitate, pentru turiștii care se îndrăgostesc de zonă, drumeții care urcă pe Negoiu, sau alți oameni care, pur si simplu, vor dori să participe la diverse evenimente.

O să se numească : ”a lu’Escana”. Pentru că eu, de fiecare dată când ajung aici, redevin fetița de câțiva ani, care atunci când pe aceste ulițe o întrebau oamenii: “a cui ești tu copilă?”, răspundea mândră : “a lu’ Escana””, a scris Andreea Esca, pe Facebook, acum două luni.