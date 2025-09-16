După o perioadă în care s-a ferit de viața publică, Nicoleta Luciu revine cu forțe proaspete în lumea mondenă. Fosta România, care a jucat în telenovele celebre precum „Inimă de țigan”, a lansat o academie de și actorie, care îi poartă numele șu pe care o găsiți în Brașov. Aceasta nu este doar o inițiativă de business, ci și un proiect personal, menit să ofere cursanților o experiență practică în modeling și actorie.

Ce vor învăța cursanții la academia Nicoletei Luciu

„Având în vedere că am și eu o fată și-mi doresc foarte mult să devină profesoară de modeling, vreau ca această academie să devină un extra job. Aici te întâlnești cu o grămadă de oameni, nu trebuie să ai 90-60-90. E foarte important dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață. Aici învățăm bunele maniere, facem dicție. Învățăm să pozăm în fața aparatului, să vorbim în fața camerelor. Pentru ca atunci când mergem la casting să facem față, iar în momentul în care avem o ședință foto să știm cum să stăm în fața aparatului, nu să ne spună fotograful sau asistenta”, a declarat vedeta pentru .

Academia se adresează atât tinerilor care visează să devină modele, cât și celor care doresc să urmeze o carieră în actorie sau televiziune. În acest mod, Nicoleta combină experiența sa din showbiz cu dorința de a pregăti o nouă generație de artiști și modele de profesioniști.

Cum se vor desfășura cursurile și când încep înscrierile

Cursurile academiei vor începe pe 27 septembrie 2025, iar înscrierile sunt deschise începând cu 20 septembrie 2025. Programul constă în 12 ședințe, urmate de o sesiune foto pentru cursanții care doresc să-și testeze noile abilități.

„Începem pe 20 înscrierile, iar pe 27 cursurile. Vor fi 12 ședințe, iar la final o ședință foto, pentru cine-și dorește. La sfârșitul cursurilor sau chiar și-n perioada școlarizării cursanții vor primi mai multe numere de telefon, iar împreună cu părinții vor hotărî unde vor să meargă. Să facă cursuri de televiziune, de actorie, să evolueze fiecare pe ce parte artistică își dorește.

Ce consider eu și aș vrea să le spun tuturor părinților care au fete: ar trebui să aibă o bază a machiajului, a felului în care-și fac părul. Prin aceste cursuri vor evolua foarte frumos ca fete. Bine, și ca băieți, dacă o să avem. După ce vor primi aceste numere de telefon, fiecare va merge pe ce parte-și dorește. Poate nu toată lumea vrea modeling, poate vor să devină actrițe sau să facă numai reclame”, a adăugat Nicoleta Luciu.

Acest format oferă flexibilitate și permite fiecărui cursant să aleagă calea artistică care i se potrivește cel mai bine, fie că este vorba de modeling, actorie sau publicitate.

Care este costul cursurilor și ce beneficii primesc cursanții

Pachetul complet de 12 ședințe la academia de modeling și actorie a Nicoletei Luciu costă 6.000 de lei, dar poate fi achitat și în rate. Cei care plătesc întreaga sumă de la început beneficiază de o reducere și achită doar 4.800 de lei. Aceasta reprezintă o investiție în formarea profesională a tinerilor pasionați de modeling și actorie.

Prin aceste cursuri, participanții nu învață doar să pozeze sau să vorbească în fața camerelor, ci și bunele maniere, dicția și alte abilități esențiale pentru a face față castingurilor și ședințelor foto. De asemenea, aceștia primesc suportul și experiența fostelor colege ale Nicoletei din telenovele, care au propriile școli de specialitate.

„La actorie sunt fostele mele colege de telenovele, care și-au făcut școli de specialitate. Pot să-i trimit acolo. Surse sunt. Depinde de ei cât de mult pot să evolueze, dar și să muncească în același timp. Că fără muncă și perseverență și mai multă disciplină nu ai cum să evoluezi. Noi, pe vremea noastră, am făcut de toate. Dar dacă aveam o școlarizare în spate, dădeam rezultate și mai bune”, a mai explicat Nicoleta Luciu.

Ce își propune să facă Nicoleta Luciu

Prin lansarea acestei academii, Nicoleta Luciu își propune să creeze un mediu profesional și sigur pentru tineri, în care aceștia să învețe să-și dezvolte talentele, să câștige încredere în sine și să fie pregătiți pentru cariere în modeling sau actorie.

Nicoleta Luciu demonstrează astfel că revenirea sa în lumina reflectoarelor nu este doar un proiect personal, ci și o oportunitate de a ghida o nouă generație de tineri talentați, oferind experiență practică și suport de specialitate pentru fiecare cursant.