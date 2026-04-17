Întâlnire de senzație într-un resort de lux din Turcia! Adelina Pestrițu s-a intersectat cu Jason Statham chiar în hotelul în care este cazată. Dar cât costă, de fapt, o noapte într-un loc atât de exclusivist?
Cât costă luxul unei vacanțe în același resort cu vedetele de la Hollywood
Adelina Pestrițu le-a arătat fanilor din online că s-a intersectat chiar cu Jason Statham în resortul în care este cazată. Vizibil încântată de moment, vedeta a postat imagini alături de celebrul actor și a transmis un mesaj pe pagina sa de Instagram: „Nu este necesară nicio descriere. A fost o plăcere să te întâlnesc”.
În același timp, fotografiile publicate de Jason Statham și Rosie Huntington-Whiteley din vacanța petrecută alături de cei doi copii au atras rapid atenția. Acestea au dezvăluit și locația exclusivistă aleasă. Este vorba despre un resort de top din Belek, Antalya.
Potrivit informațiilor apărute în Daily Mail, au fost cazați într-un hotel de cinci stele. Acolo, o singură noapte poate ajunge la aproximativ 3.500 de euro. Faptul că și Adelina Pestrițu se află în același loc confirmă clar nivelul vacanței sale, una exclusivistă, departe de ideea unui concediu obișnuit.
Cum arată vacanța perfectă în familie pentru Jason Statham
Relaxare totală, momente autentice și cadre spectaculoase, asta transmit imaginile publicate de actor pe rețelele de socializare. Jason Statham apare alături de fiul său, Jack, în vârstă de 8 ani, bucurându-se de liniștea de la piscina resortului.
În același timp, micuța Isabella, de doar 4 ani, își face apariția în fotografii în timp ce își arată cu încredere abilitățile de înot.
Unul dintre cele mai spectaculoase cadre îl surprinde pe Jason Statham alături de fiul său, într-un decor impresionant. Spațiul este amenajat sub forma unei peșteri și pare desprins dintr-un film. Pentru această imagine, descrierea aleasă a fost cât se poate de simplă, dar sugestivă: „The Cave” („Peștera”).