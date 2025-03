Cât costă o pizza la pizzeria lui Cătălin, fiul lui Romică Țociu: „Sunt cele mai decente prețuri”

, fiul lui și-a deschis o pizzerie în București. El a povestit cum muncește cot la cot cu cei doi angajați ai săi.

„Sunt și șef și angajat, mai am doi colegi”

„Sunt aici, de dimineață până seară, adică, eu centrez, eu dau cu capul. Sunt și șef și angajat, mai am doi colegi. Dacă nu stai printre angajați, nu prea merge afacerea, sper că ne vom extinde, la mare și la munte, în viitorul apropiat.

Sunt aici, zi de zi, vreau să mă asigur că totul iese perfect, mai ales că recent am schimbat aluatul, după ce am reușit să cumpărăm o făină calitativă, din Italia, net superioară celei românești.

Zilnic, vindem în jur de 120 de bucăți de pizza, cam acesta e volumul de muncă. La noi, prețurile la pizza variază, de la 28 de lei, la 47 de lei. Sunt cele mai decente prețuri, raport calitate-preț. Este de domeniul SF-ului, ca preț, pentru că folosim ingrediente aduse din Italia”, a mărturisit el, potrivit .

„Da, ofer salarii bune”

Cătălin a mai spus că le oferă salarii bune angajaților săi, pe care i-a selectat dintre cei mai buni, în acest domeniu:

„Eu, mai întâi, am fost angajat, am lucrat trei ani de zile în cele mai bune pizzerii. Am luat-o de la zero, ca angajat, am stat trei luni, fără niciun ban, ca să învăț. Apoi, am crescut, ușor, la nivelul de pizzar, așa că am învățat cum se procedează corect, de fapt și de drept, cum merg lucrurile în HORECA. Și, da, ofer salarii bune.

Cel mai important e să-ți deschizi o afacere pe care să poți să o faci și singur. La mine, dacă pleacă pizzarul, nu am nicio grijă, pentru că știu să o prepar și singur, așa că demisia unui angajat nu-mi întrerupe activitatea”, a declarat fiul lui Romică Țociu.