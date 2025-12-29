În ultimele zile, toți ochii au fost ațintiți pe Mirabela Grădinaru. Prima Doamnă a fost invitată într-o emisiune, acolo unde a impresionat nu doar prin declarații, dar și prin ținuta ei impecabilă. Rochia purtată de Mirabela Grădinaru a completat perfect stilul simplu, modest, cu care i-a obișnuit pe oameni. În cadrul interviului, partenera lui Nicușor Dan a făcut dezvăluiri despre copilăria sa, începuturile poveștii de iubire cu actualul președinte, dar și cum li s-a schimbat viața ei și familiei sale în ultimele luni.

Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru

În ultimele luni, Mirabela Grădinaru a făcut primii săi pași spre o viață publică. Aparițiile și interviurile sale s-au înmulțit odată ce Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la președinția țării, cursă pe care a și câștigat-o. Oamenii au remarcat încă din primele dăți eleganța și simplitatea caracteristice și au analizat, de fiecare dată, cu atenție ținutele purtate de Prima Doamnă.

Mirabela Grădinaru nu a dezamăgit nici de data aceasta, optând pentru o rochie simplă, cu mânecă lungă, de un alb vanilie. În zona umărului, piesa vestimentară avea un detaliu cu perle, ceea ce a accentuat încă și mai mult eleganța ținutei. Părul a fost prins într-un coc, lăsând la vedere gâtul neaccesorizat. În ton cu detaliul rochiei, Prima Doamnă a optat pentru o pereche de cercei cu perle.

Piesa vestimentară este o creație a brandului Andreei Raicu, Analin. Rochia poartă denumirea de „Claire” și poate fi achiziționată la prețul de 1.390 de lei.

Apariația Mirabelei Grădinaru nu a lăsat-o indiferentă pe , care a transmis un mesaj.

„Prima-doamna Mirabela Grădinaru, atât de luminoasă, feminină și extrem de caldă, purtând rochia Claire. O bucurie și o onoare pentru Amalin”, a scris vedeta.

În ce context a mai purtat Mirabela Grădinaru aceeași rochie

Nu este prima dată când Mirabela Grădinaru îmbracă rochia „Claire”. Prima Doamnă a optat pentru aceeași piesă vestimentară și în ziua în care a primit colindători la Palatul Cotroceni, alături de și de cei doi copii ai cuplului.