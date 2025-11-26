B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor

Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor

B1.ro
26 nov. 2025, 10:15
Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Cât costă să te cazezi într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu de Revelion
  3. Ce pasiune mai puțin cunoscută are Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu este reticent când vine vorba să-și închirieze apartamentele de pe malul mării tinerilor, în special de Revelion. O serie de întâmplări neplăcute l-au făcut să fie extrem de atent la persoanele cărora le permite accesul în locuințe. 

Cât costă să te cazezi într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu de Revelion

O țară întreagă știe că Mihai Trăistariu se bucură de un succes fulminant în domeniul imobiliar. Solistul deține mai multe apartamente la malul mării, pe care le închiriază. Însă, locuințele nu îi produc bani pe tot parcursul anului, ci în special vara. În rest, Mihai Trăistariu are de scos mulți bani din buzunare pentru a putea plăti utilități și pentru a le menține în cele mai bune condiții.

Și de Revelion, Mihai Trăistariu așteaptă oaspeți în apartamentele de pe litoral. Solistul a dezvăluit, într-un interviu recent, care este prețul cu care le închiriază, dar și de ce nu mai vrea să primească grupuri de tineri.

„Apartamentele merg doar vara. Le-am lăsat deschise și toamna, dar nu a venit nimeni. Întreținerea lor mă costă vreo 2000 de lei, îmi vin lunar vreo 36 de facturi. Nu le pot închide, trebuie să le încălzesc. Deci asta e suma pe care o plătesc timp de nouă luni. N-am ce să fac.

De Revelion, am un pachet de 1200 lei pentru trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux, cu vedere la mare. Și 1000 lei la celelalte. Le-am dat cam pe toate deja. Anii trecuți am avut și copii, vreo 20, ca să facă Revelionul, dar nu mai vreau. Tineretul distruge. Se îmbată, sparg pahare, mi-e frică cu ei. Odată am găsit dezastru, camerista și-a pus două măști să poată face curat”, a declarat cântărețul, potrivit Cancan.

Ce pasiune mai puțin cunoscută are Mihai Trăistariu

Puțini sunt cei care știu că Mihai Trăistariu are un talent nu doar când vine vorba muzică, ci și de desen. Solistul recunoaște că cineva i-a oferit 500 de euro pentru un tablou, dar a refuzat să-l vândă, cu gândul la fratele său care e pictor.

„N-am avut curajul să vând până acum tablourile, pentru că am un frate pictor. După ce le-am postat, am primit oferta să vând unul cu 500 de euro. Nu l-am dat. Mi-era rușine de frati-miu. El e pictor consacrat, dă un tablou cu 200-300 lei și zicea că vreau să-i fur meseria. Dar acum m-am gândit că stau degeaba în casă. Așa că le voi da pe toate, și pe ale lui că are vreo 500. Și mai fac și niște tablouri din frunze și flori, îmi iau materiale, plus tablouri din poze printate și albumele mele. Și le voi vinde pe site. E un business auxiliar, pentru că toamna, iarna, primăvara mă plictisesc, că am concerte doar în week-end”.

Tags:
Citește și...
Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
Monden
Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a suferit un AVC: „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru răbdarea ta cu noi”
Monden
Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a suferit un AVC: „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru răbdarea ta cu noi”
Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
Monden
Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
Monden
Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Monden
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Monden
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori
Monden
Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori
Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
Monden
Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
Sună clopote de nuntă. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data și locul în care se vor căsători
Monden
Sună clopote de nuntă. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data și locul în care se vor căsători
Ioana Grama, mărturisiri despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: „Mă rugam lui Dumnezeu să treacă odată zilele”
Monden
Ioana Grama, mărturisiri despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: „Mă rugam lui Dumnezeu să treacă odată zilele”
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
10:40 - Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată
10:39 - Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
10:30 - Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
10:27 - Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
10:26 - Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
09:53 - Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
09:47 - Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
09:47 - Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat
09:45 - Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite