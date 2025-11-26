Mihai Trăistariu este reticent când vine vorba să-și închirieze apartamentele de pe malul mării tinerilor, în special de Revelion. O serie de întâmplări neplăcute l-au făcut să fie extrem de atent la persoanele cărora le permite accesul în locuințe.

Cât costă să te cazezi într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu de Revelion

O țară întreagă știe că Mihai Trăistariu se bucură de un succes fulminant în domeniul imobiliar. Solistul deține mai multe apartamente la malul mării, pe care le închiriază. Însă, locuințele nu îi produc bani pe tot parcursul anului, ci în special vara. În rest, Mihai Trăistariu are de scos mulți bani din buzunare pentru a putea plăti utilități și pentru a le menține în cele mai bune condiții.

Și de Revelion, Mihai Trăistariu așteaptă oaspeți în apartamentele de pe litoral. Solistul a dezvăluit, într-un interviu recent, care este prețul cu care le închiriază, dar și de ce nu mai vrea să primească grupuri de tineri.

„Apartamentele merg doar vara. Le-am lăsat deschise și toamna, dar nu a venit nimeni. Întreținerea lor mă costă vreo 2000 de lei, îmi vin lunar vreo 36 de facturi. Nu le pot închide, trebuie să le încălzesc. Deci asta e suma pe care o plătesc timp de nouă luni. N-am ce să fac.

De Revelion, am un pachet de 1200 lei pentru trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux, cu vedere la mare. Și 1000 lei la celelalte. Le-am dat cam pe toate deja. Anii trecuți am avut și copii, vreo 20, ca să facă Revelionul, dar nu mai vreau. Tineretul distruge. Se îmbată, sparg pahare, mi-e frică cu ei. Odată am găsit dezastru, camerista și-a pus două măști să poată face curat”, a declarat cântărețul, potrivit Cancan.

Ce pasiune mai puțin cunoscută are Mihai Trăistariu

Puțini sunt cei care știu că are un talent nu doar când vine vorba muzică, ci și de . Solistul recunoaște că cineva i-a oferit 500 de euro pentru un tablou, dar a refuzat să-l vândă, cu gândul la fratele său care e pictor.

„N-am avut curajul să vând până acum tablourile, pentru că am un frate pictor. După ce le-am postat, am primit oferta să vând unul cu 500 de euro. Nu l-am dat. Mi-era rușine de frati-miu. El e pictor consacrat, dă un tablou cu 200-300 lei și zicea că vreau să-i fur meseria. Dar acum m-am gândit că stau degeaba în casă. Așa că le voi da pe toate, și pe ale lui că are vreo 500. Și mai fac și niște tablouri din frunze și flori, îmi iau materiale, plus tablouri din poze printate și albumele mele. Și le voi vinde pe site. E un business auxiliar, pentru că toamna, iarna, primăvara mă plictisesc, că am concerte doar în week-end”.