Acasa » Monden » Elena Hagi, apariție surprinzătoare la două luni după naștere. Cât costă ținuta pe care a purtat-o soția lui Ianis

Elena Hagi, apariție surprinzătoare la două luni după naștere. Cât costă ținuta pe care a purtat-o soția lui Ianis

B1.ro
08 oct. 2025, 14:20
Elena Hagi, apariție surprinzătoare la două luni după naștere. Cât costă ținuta pe care a purtat-o soția lui Ianis
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cât costă ținuța purtată de Elena Hagi
  2. Cum și-a accesorizat Elena Hagi ținuta de mii de euro
  3. Ce comentarii au lăsat internauții la postarea Elenei Hagi

La prima sa apariție solo de când a născut, soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile. Ținuta pe care a purtat-o Elena Hagi i-a impresionat pe toți cei prezenți, iar asta nu doar datorită brandului de renume care a semnat-o, ci și rafinamentului cu care a fost purtată.  

Cât costă ținuța purtată de Elena Hagi

La numai 26 de ani, Elena Hagi are viața la care multe femei nici nu îndrăznesc să viseze. Este căsătorită cu un fotbalist de succes, au împreună un fiu și pare că banii nu sunt o problemă. Se răsfață cu haine și accesorii de lux, iar de fiecare dată când este prezentă la un eveniment atrage toate privirile.

Recent, soția lui Ianis Hagi a postat pe Instagram o serie de fotografii, în care apare îmbrăcată într-o ținută neagră, cu detalii aurii, extrem de elegantă. Elena a optat pentru o rochie lungă, mulată, care îi pune în evidența forma fizică de invidiat, la nici 2 luni după ce a dat naștere unui băiețel.

Piesa de vestimentație, semnată este de la celebrul brand Bottega Veneta, costă nu mai puțin de  2.900 de euro.

Cum și-a accesorizat Elena Hagi ținuta de mii de euro

Elena și-a accesorizat rochia lungă cu o pereche de pantofi negri, de la Saint Laurent, modelul de 110mm, Jeanne slingback pumps, în valoare de 1.300 €. Geanta, tot Bottega Veneta neagră, costă, de asemenea, 3.000 de euro, potrivit Libertatea.

În ceea ce privește machiajul, soția lui Ianis Hagi a optat pentru un machiaj strident, dar realizat profesionist, cu atenție la detalii. Părul este aranjat în bucle lejere.

Nu lipsesc nici bijuteriile, Elena purtând o pereche de cercei, mai multe inele și o brățară. Prețul total al acestora se poate ridica la câteva zeci de mii de euro.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea Elenei Hagi

Așa cum era și de așteptat, internauții s-au întrecut în complimente. Fanii au apreciat frumusețea Elenei care reușește de fiecare dată să se pună în valoare.

„Și când credeam ca nu te poți face și mai frumoasă decât erai deja”,

„Azi m-am simțit frumoasă, dupa am văzut cât de frumoasă ești și iar am în cap că sunt urata”, au fost doar o parte dintre comentarii.

Tags:
