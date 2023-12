Cât de mult contează pentru Ramona Bădescu diferența de vârstă într-o relație. Nu s-ar vedea alături de un bărbat mai tânăr: „Niciodată nu mi-a plăcut”

În vârstă de 55 de ani, Ramona Bădescu este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, însă trăiește de mai bine de 30 de ani în Italia. De curând, cât de importantă este pentru ea diferența de vârstă într-o relație.

Ramona Bădescu nu s-ar vedea alături de un bărbat mai tânăr

Ramona este una dintre persoanele publice din România care a reușit să își construiască o carieră de invidiat și peste hotare. Vedeta s-a stabilit acum mulți ani în urmă în Italia, dată în 1993 cu baronul Italian Alessandro di Fornaro, de care a divorțat șapte ani mai târziu. De asemenea, în urmă cu trei ani Ramona Bădescu a adus pe lume un copil cu bancherul Fabio Cali.

În cadrul celui mai recent interviu, aceasta a fost întrebată ce calități trebuie să aibă un bărbat, iar ea a răspuns:

„Îmi place să fiu cucerită, eu am fost dintotdeauna o femeie căreia senzualitatea și sexualitatea i-au trecut prin inimă, cum s-ar spune. Am gândit cu inima și cu capul, nu cu trupul. Întotdeauna am avut respect față de mine și m-am simțit ca o femeie care vrea să fie cucerită, nu care are nevoie să fie cucerită.

O femeie care vrea să iubească, nu care tânjește după iubire. Și atunci, a știut să-mi ajungă la coarda sensibilă și să mă facă să mă simt dominată de puterea lui. Întotdeauna mi-a plăcut ca bărbatul să fie mai mare decât mine.

Niciodată nu mi-a plăcut să mă iubesc cu un tânăr, cu un băiat mai tânăr decât mine, pentru că și așa bărbații se maturizează târziu. Mi-a plăcut să am alături un bărbat cu care să împărtășesc problemele politice, financiare, culturale, economice.

Mi-a plăcut un raport complet cu un bărbat, nu numai un raport lejer. Și asta presupune ca un bărbat să aibă o cultură enormă și o educație importantă”, a declarat Ramona Bădescu, notează .

Ramona Bădescu a revenit pe scena din România

După ce în ultimii ani și-a dedica timpul fiului ei, Ramona Bădescu profesionale.

„Trăiesc cu pasiune. Și vreau să povestesc publicului meu drag ce înseamnă pasiunea pentru mine, vorbele pasiunii mele pentru un iubit, pentru mâncare, pentru Crăciun… E o formă mai puternică decât iubirea. Și asta voi face pe 6 noiembrie la Teatrul Național din București, Sala Pictură, și pe 7 noiembrie la Filarmonica din Craiova, unde îmi aștept cu drag publicul din România.

Pentru acest concept de spectacol am fost susținută de Ministerul Culturii. Acest spectacol face parte dintr-un concept de influențe romane. Eu am fost născută în România, dar de 33 de ani trăiesc la Roma, unde am dus acest spectacol și am arătat romanilor melodiile românești. Și acum le arăt românilor melodiile italienești”, a mai dezvăluit Ramona Bădescu.