Cătălin Bordea trece printr-o perioadă dificilă după zvonurile legate de divorț: „I-a recidivat cancerul. Încerc să mă țin conștient și lucid”

care par să se țină una de alta. În urmă cu două săptămâni, presa din România a speculat despre separarea actorului de soția sa, după întoarcerea lor din competiția „America Express”. Acum, popularul comediant a decis să facă primele declarații cu privire la dificultățile pe care le are de înfruntat în perioada următoare.

Bordea a vorbit despre perioada dificilă prin care trece

Recent, și a vorbit despre perioada dificilă prin care trece în prezent. Acesta a recunoscut că se confruntă cu probleme personale foarte mari, dar face tot posibilul să le înfrunte. În același timp, a mărturisit că mama sa se află într-o stare de șoc după ce a aflat că cancerul a recidivat.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea pentru .

Livia ar fi părăsit casa

Deși nu există o declarație oficială a actorului în acest moment, surse din apropierea cuplului susțin că Livia a părăsit deja locuința în care cei doi au locuit împreună până acum. Problemele nu sunt recente, ci existau încă de pe vremea când actorul participa la emisiunea „America Express”, însă acesta a insistat mereu pentru o nouă șansă. Cu toate acestea, scânteia iubirii și pasiunea nu au putut fi reaprinse, iar căsnicia celor doi atârnă acum de un fir de ață extrem de subțire.