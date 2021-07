Cătălin Botezatu ajunge iar pe mâna medicilor: „Am zăcut, la propriu, o zi și o noapte”. Ce s-a întâmplat la scurt timp după operația la colon

Cătălin Botezatu se bucură de o vară plină de evenimente și proiecte, iar dacă problemele de sănătate nu ar exista, cu siguranța s-ar putea număra printre cele mai frumoase veri din viața oricărui om. Recent premiat la Cannes, Bote a revenit în țară și a oferit mai multe detalii cu privire la starea de sănătate, dar și la viața amoroasă.

O Vară plină de vacanțe, de la Cannes, în Madeira și în Iordania, Bote a avut parte de exeperiențe inedite în acest an. Totuși, Cătălin Botezatu spune că știe că nu trebuie să exagereze, iar toate evenimentele din ultimul timp l-au epuizat.

Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor, după intervenția la colon

Celebrul desginer urmează să plece în Turcia, pentru un control după operația pe care a suferit-o la colon.

Totodată, Bote a recunoscut că nu trebuie să exagereze cu programul și nici cu un stil de viață extravagant, iar după ce a revenit de la Cannes a „zăcut” o zi și o noapte.

„Sunt ok! E adevărat că toată această nebunie cu mersul la Cannes, chiar dacă a părut o chestie frumoasă, că am luat un premiu, că am făcut o prezentare, și-a pus amprenta puțin pe sănătatea mea. A fost o alergătură continuă, nu am avut timp să mă odihnesc deloc și la venire, am zăcut, la propriu, o zi și o noapte, dar sunt ok. Merg la sfârșitul lunii la Istanbul pentru control, pentru că trebuia să merg de acum o lună și nu am mers…Dar sunt bine”, a povestit Bote pentru Ciao.

Cum stă Cătălin Botezatu cu dragoste

Celebrul creator de modă a vorbit și despre dragoste și mai ales despre dorințele pe care le are în plan sentimental. În mod surprinzător, Bote a admis că preferă libertatea, iar pentru moment nu își dorește o relație.

„Ce parteneră de viață, ai înnebunit? Doamne ferește! Nu avem așa ceva! Nici nu vrem să avem așa ceva.

Îmi place atât de mult libertatea și vreau să trăiesc atât de mult clipa și tot ceea ce se întâmplă frumos în jurul meu, încât de ce m-aș băga, așa, într-o relație în care să sune tot timpul telefonul și în care să fiu urmărit tot timpul pe aplicația aia, să vadă unde sunt și cât timp mai am până acasă. Îmi place gelozia, pentru că asta denotă că mă iubește, dar nu mai am nervi”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru sursa citată mai sus.