Cătălin a spus „da” unui nou de amploare. Acesta nu are legătură cu moda. Iată despre ce este vorba!

Despre ce este vorba

Înainte de a deveni un nume important în lumea modei, Cătălin Botezatu și-a dorit să devină actor. El a dat admitere de trei ori la Teatru, fără a obține diploma.

A studiat Management și Marketing în Alimentație Publică și mai târziu la Institutul European de Modă din Milano. Destinul l-a purtat către modelling și fashion. Deși și-a schimbat traiectoria profesională, Botezatu și-a îndeplinit parțial visul actoricesc, apărând ca guest star în diverse filme.

„Este o adevărată onoare”

„Planurile iubirii” este filmul care îl readuce pe designer în cinematografe în acest an.

„E un rol principal alături de Maia Morgenstern. Este o adevărată onoare să joc alături de un titan și, bineînțeles, alături de alți mari actori. Trebuie să vedeți filmul. Nu vreau să vorbesc prea mult. Este o comedie frumoasă de dragoste. Propunerea am acceptat-o instant, dat fiind faptul că era vorba de Maia și era o provocare și a fost o provocare”, a declarat Botezatu, pentru Cancan.

Ce spune despre Maia Morgenstern

Creatorul de modă a vorbit despre cunoscuta actriță Maia Morgenstern, alături de care va juca în film. Acesta spune că l-a ajutat foarte mult în cadrul filmărilor și o consideră „foarte deșteaptă”, dar și „foarte profundă”.

„În afara faptului că este o actriță desăvârșită, este o femeie foarte deșteaptă, foarte profundă, care știe să-ți dea un sfat la momentul oportun. Este un om în primul rând. Și chiar m-a simțit, la început, că nu eram în apele mele și am vorbit cu ea puțin, scurt și la subiect. Și mi-a folosit foarte mult”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Filmările au avut loc în Los Angeles, Beverly Hills și în România. Comedia „Planurile iubirii” intră în cinematografe din 21 noiembrie.