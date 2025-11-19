Cătălin Botezatu a spus „da” unui nou proiect de amploare. Acesta nu are legătură cu moda. Iată despre ce este vorba!
Înainte de a deveni un nume important în lumea modei, Cătălin Botezatu și-a dorit să devină actor. El a dat admitere de trei ori la Teatru, fără a obține diploma.
A studiat Management și Marketing în Alimentație Publică și mai târziu la Institutul European de Modă din Milano. Destinul l-a purtat către modelling și fashion. Deși și-a schimbat traiectoria profesională, Botezatu și-a îndeplinit parțial visul actoricesc, apărând ca guest star în diverse filme.
„Planurile iubirii” este filmul care îl readuce pe designer în cinematografe în acest an.
„E un rol principal alături de Maia Morgenstern. Este o adevărată onoare să joc alături de un titan și, bineînțeles, alături de alți mari actori. Trebuie să vedeți filmul. Nu vreau să vorbesc prea mult. Este o comedie frumoasă de dragoste. Propunerea am acceptat-o instant, dat fiind faptul că era vorba de Maia și era o provocare și a fost o provocare”, a declarat Botezatu, pentru Cancan.
Creatorul de modă a vorbit despre cunoscuta actriță Maia Morgenstern, alături de care va juca în film. Acesta spune că l-a ajutat foarte mult în cadrul filmărilor și o consideră „foarte deșteaptă”, dar și „foarte profundă”.
„În afara faptului că este o actriță desăvârșită, este o femeie foarte deșteaptă, foarte profundă, care știe să-ți dea un sfat la momentul oportun. Este un om în primul rând. Și chiar m-a simțit, la început, că nu eram în apele mele și am vorbit cu ea puțin, scurt și la subiect. Și mi-a folosit foarte mult”, a mai spus Cătălin Botezatu.
Filmările au avut loc în Los Angeles, Beverly Hills și în România. Comedia „Planurile iubirii” intră în cinematografe din 21 noiembrie.