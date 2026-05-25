Cătălin Măruță a dezvăluit că piesa „Aripi de vânt” cântată de Delia a fost propusă inițial soției sale, care, însă, a refuzat-o. Andra a fost foarte încântată să constate că Delia chiar a avut succes cu această melodie. În schimb, Cătălin Măruță a recunoscut că s-a gândit că Andra a făcut o afacere proastă refuzând să înregistreze ea piesa.

Cătălin Măruță a povestit această întâmplare pentru a demonstra ce suflet bun are soția sa, căci se bucură pentru binele altuia și nu poartă ciudă când ratează o ocazie.

„Am auzit piesa în mașină, eu și Andra, la radio. Conduceam și am auzit piesa pe care Andra o primise demo. Era la radio și era un mare hit. O întreb: „Mă iubire asta nu e piesa aia?”. Și face: „Ba da, ce mă bucur pentru ea.”

O întreb: ”Te bucuri că ce?”. Era piesa pe „Aripi de vânt”, cântată de Delia. Mie nu îmi venea să cred. Cum adică? De ce n-a făcut-o Andra?”.

Cred că asta a fost una dintre piesele care au readus-o pe radio. Andra tot spunea: ”Vai ce mă bucur pentru Delia. Chiar merita, uite ce i se potrivește”.

Eu eram lângă un om care mă așteptam să zică: ”de ce n-am făcut noi piesa asta?” Dădea și melodia tare la radio… În mine era o chestie așa, de decizie proastă luată. Mă gândeam că nu am fost destul de înțelept să spun ”hai să facem piesa”, iar pentru Andra era ceva gen: ”Bravo, ce mă bucur!”. Acesta este omul Andra”, a povestit Cătălin Măruță despre Andra, potrivit