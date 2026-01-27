Va merge la alt post TV? După aproape două decenii, emisiunea lui Cătălin Măruță se va încheia oficial pe 6 februarie. Această veste a luat prin surprindere telespectatorii fideli, care au urmărit show-ul timp de 18 ani. Emoțiile au fost puternice, iar întrebările legate de viitorul prezentatorului nu au întârziat să apară.

Cătălin Măruță renunță complet la televiziune?

În urma confirmării despărțirii de Pro TV, Cătălin Măruță a dezvăluit că, deși a primit oferte din partea altor posturi, va rămâne în cadrul trustului și se va concentra pe proiectele din online. Prezentatorul și-a dedicat deja timpul dezvoltării propriului podcast și petrecerii timpului alături de familie.

„Vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.”, a transmis Măruță, potrivit .

Va merge la alt post TV? Cum își petrece timpul, acum, Cătălin Măruță

Într-o postare recentă pe Instagram, prezentatorul a împărtășit o fotografie din natură, în care descrie momentele liniștite petrecute în pădure alături de familie. Este cunoscut faptul că Măruță este un susținător al activității fizice și al vieții în aer liber.

„În pădure, diminețile de iarnă nu sunt reci, sunt limpezi. Și te pun pe drumul bun toată ziua.”, a scris el.

Măruță va merge la alt post TV? Ce schimbări anunță Pro TV după încheierea emisiunii

Pro TV a făcut publice modificările din care vor intra în vigoare începând cu luna februarie, după eliminarea emisiunii lui Cătălin Măruță. Astfel, postul va introduce două seriale turcești noi: „La marginea lumii” și „Leyla”, iar emisiunea „Lecții de viață” va fi mutată la o altă oră, potrivit .

Ce seriale vor fi difuzate pe Pro TV

Din 9 februarie, în fiecare zi de la ora 14:00, Pro TV va difuza serialul „La marginea lumii”. Acesta urmărește povestea Alyei Albora, o femeie care vine din Canada în Turcia pentru a-și înmormânta soțul. Vizita ei scurtă se transformă într-un conflict profund, când ajunge într-un sat tensionat, situat la granița cu Siria. Într-un mediu plin de rivalități și lupte pentru putere, Alya trebuie să lupte pentru libertatea sa și a copilului său.

La ora 15:00, telespectatorii vor putea urmări „Leyla”, un serial despre o tânără care își pierde familia și identitatea după moartea mamei și conflictele cu mama vitregă. După ani de absență, Leyla revine sub un alt nume, decisă să-și refacă viața și să-și înfrunte trecutul, deși iubirea din copilărie îi complică planurile.

După cele două seriale turcești, de la ora 16:00, Pro TV continuă cu „Lecții de viață”, o producție care aduce în atenție povești reale și inspiraționale, mutate într-un nou interval orar.