Cătălin Moroșanu, în pragul disperării: „Am pierdut tot, contracte, bani. Acum o iau de la capăt, de la zero”

Cătălin Moroșanu a fost victima hackerilor, care i-au furat principalele două conturi de Facebook. Și cum din acestea avea venituri importante din publicitate, datorită totul s-a dus pe apa sâmbetei. Vreme de opt luni, el a încercat să-și recupereze conturile cu ajutorul unor specialiști IT, dar nu a reușit, așa că va trebui s-o ia de la zero.

Cătălin Moroșanu a pierdut venituri importante din cauza hackerilor

„Mi-au fost hackuite ambele conturi. Prima oară, a fost hackuit contul personal și automat, după, a intrat și în contul oficial. Pentru mine este o tragedie. Facebook-ul era principalul canal de comunicare cu fanii mei. Am încercat să recuperez contul. Am căutat tot felul de persoane din România și se pare că nu am reușit”, a susținut Cătălin Moroșanu la Antena Stars, potrivit

El a mai spus că după opt luni în care a încercat zadarnic să-și recupereze conturile, s-a decis s-o ia de la capăt, dar asta va lua mult timp și efort.

„Mi-a fost trimis un mesaj pe Messenger și automat pe personal m-au hackuit, iar de pe personal pe cel oficial și am rămas așa. De opt luni de zile încerc să recuperez. Se pare că nu am reușit și acum mi-am făcut alt cont. Acum o iau de la capăt, de la zero. O să fie destul de greu, dar asta este.

Eu am făcut greșeala foarte mare că nu am avut autentificarea cu doi pași. Pierdem contracte, pierdem bani, am pierdut tot!”, a mai spus Moroșanu, poreclit și