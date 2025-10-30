Cătălin Oprișan, declarații savuroase! A fost de curând la , acolo unde a vorbit despre telefoanele de ultimă generație. Cu umorul său inconfundabil, a analizat diferențele dintre modelele de bază și cele de lux. El a menționat și prețurile tot mai ridicate, care influențează deciziile cumpărătorilor. Mai mult, jurnalistul a oferit o perspectivă sinceră despre modul în care tehnologia ne schimbă viața zilnică.

Cât de departe a ajuns nebunia cu telefoanele scumpe

Cătălin Oprișan savuros că nu e fan iPhone, ci om de Android. Glumind pe seama noilor modele, a spus că varianta pentru „sărmani” costă deja 7.999 de lei, iar cea de lux sare de 12.000.

„Eu nu le am cu iPhone-ăriile astea. Adică eu sunt pe Android, un telefon spart, vai de capul meu. Ia mă să văd și eu astăzi ce e. A ajuns în România ăsta, 17, 18, 23 cât e. Și am văzut că ăla pentru sărmani, deci ăla de spatele blocului e 7.999. Deci 80 de milioane de lei vechi, cum zic eu, 8.000 de ron. Ăla de nu pornește, adică apeși și pleacă greu la drum”, a spus acesta, notează click.ro.

Jorge l-a provocat în glumă pe jurnalist întrebându-l: „Dar de ce zici de sărmani, de amărășteni?”. Acesta nu a ezitat și a spus: „Pentru că ăsta e ăla de îți faci 3 poze și s-a blocat. Glumesc acum. Pentru că e ăla de top, divizia de lux. Ăsta portocaliu e 126 de milioane. Când l-ai scos, înnebunești, tu ca bărbat așa prezentabil și ai scos ăla portocaliu.”

Merită telefoanele de lux prețul uriaș pe care îl plătim

De asemena, Cătălin Oprișan a vorbit despre contrastul evident dintre telefoanele accesibile și cele de top. El a spus că diferența de preț nu înseamnă mereu o experiență mai bună pentru utilizatorul obișnuit.

Jurnalistul a ironizat ideea că, uneori, tehnologia de lux contează mai mult pentru aparențe decât pentru utilitate reală.