B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cătălin Oprișan, declarații savuroase. Ce spune despre telefoanele scumpe de ultimă generație: „Când l-ai scos, înnebunești” (VIDEO)

Cătălin Oprișan, declarații savuroase. Ce spune despre telefoanele scumpe de ultimă generație: „Când l-ai scos, înnebunești” (VIDEO)

Ana Beatrice
30 oct. 2025, 23:59
Cătălin Oprișan, declarații savuroase. Ce spune despre telefoanele scumpe de ultimă generație: „Când l-ai scos, înnebunești” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Instagram - jorgeofficial.ro
Cuprins
  1. Cât de departe a ajuns nebunia cu telefoanele scumpe
  2. Merită telefoanele de lux prețul uriaș pe care îl plătim

Cătălin Oprișan, declarații savuroase! A fost de curând la podcastul lui Jorge, acolo unde a vorbit despre telefoanele de ultimă generație. Cu umorul său inconfundabil, a analizat diferențele dintre modelele de bază și cele de lux. El a menționat și prețurile tot mai ridicate, care influențează deciziile cumpărătorilor. Mai mult, jurnalistul a oferit o perspectivă sinceră despre modul în care tehnologia ne schimbă viața zilnică.

Cât de departe a ajuns nebunia cu telefoanele scumpe

Cătălin Oprișan a povestit în stilul său savuros că nu e fan iPhone, ci om de Android. Glumind pe seama noilor modele, a spus că varianta pentru „sărmani” costă deja 7.999 de lei, iar cea de lux sare de 12.000.

„Eu nu le am cu iPhone-ăriile astea. Adică eu sunt pe Android, un telefon spart, vai de capul meu. Ia mă să văd și eu astăzi ce e. A ajuns în România ăsta, 17, 18, 23 cât e. Și am văzut că ăla pentru sărmani, deci ăla de spatele blocului e 7.999. Deci 80 de milioane de lei vechi, cum zic eu, 8.000 de ron. Ăla de nu pornește, adică apeși și pleacă greu la drum”, a spus acesta, notează click.ro.

Jorge l-a provocat în glumă pe jurnalist întrebându-l: „Dar de ce zici de sărmani, de amărășteni?”. Acesta nu a ezitat și a spus: „Pentru că ăsta e ăla de îți faci 3 poze și s-a blocat. Glumesc acum. Pentru că e ăla de top, divizia de lux. Ăsta portocaliu e 126 de milioane. Când l-ai scos, înnebunești, tu ca bărbat așa prezentabil și ai scos ăla portocaliu.”

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de JORGE (@jorgeofficial.ro)

Merită telefoanele de lux prețul uriaș pe care îl plătim

De asemena, Cătălin Oprișan a vorbit despre contrastul evident dintre telefoanele accesibile și cele de top. El a spus că diferența de preț nu înseamnă mereu o experiență mai bună pentru utilizatorul obișnuit.

Jurnalistul a ironizat ideea că, uneori, tehnologia de lux contează mai mult pentru aparențe decât pentru utilitate reală.

Tags:
Citește și...
Rețeta de ostropel de pui recomandă de chef Ștefan Popescu. Ingredientul care dă un plus de savoare mâncării
Monden
Rețeta de ostropel de pui recomandă de chef Ștefan Popescu. Ingredientul care dă un plus de savoare mâncării
Joseph Adam a răbufnit la „Asia Express”. Soțul Andei i-a adresat cuvinte grele vedetei: „Ești disperată! Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”
Monden
Joseph Adam a răbufnit la „Asia Express”. Soțul Andei i-a adresat cuvinte grele vedetei: „Ești disperată! Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”
Fostă prezentatoare TV, vacanță de coșmar în Roma: „Urma să fim jefuiți, sunt ferm convinsă”. Cum a reușit să scape
Monden
Fostă prezentatoare TV, vacanță de coșmar în Roma: „Urma să fim jefuiți, sunt ferm convinsă”. Cum a reușit să scape
Simona Trașcă și iubitul ei au luat pe toată lumea prin surprindere. Fanii cred că s-au căsătorit în secret
Monden
Simona Trașcă și iubitul ei au luat pe toată lumea prin surprindere. Fanii cred că s-au căsătorit în secret
Cutremurată de lipsurile bătrânilor, Elena Merișoreanu a reacționat dur: „Ce-i asta? Nu vede nimeni că o duc rău?”
Monden
Cutremurată de lipsurile bătrânilor, Elena Merișoreanu a reacționat dur: „Ce-i asta? Nu vede nimeni că o duc rău?”
Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă
Monden
Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă
Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
Externe
Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării
Monden
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Monden
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Rocsana Marcu a plătit o mică avere pentru câinele ei: „Am dat pe el avansul de la o garsonieră”. De ce e patrupedul atât de special (VIDEO)
Monden
Rocsana Marcu a plătit o mică avere pentru câinele ei: „Am dat pe el avansul de la o garsonieră”. De ce e patrupedul atât de special (VIDEO)
Ultima oră
00:07 - Rețeta de ostropel de pui recomandă de chef Ștefan Popescu. Ingredientul care dă un plus de savoare mâncării
23:57 - Micul dejun este mai important decât crezi. Care sunt cele mai frecvente greșeli care afectează digestia
23:39 - Leguma de toamnă care i-a cucerit pe români. „Se vând bine”
23:37 - Dimineață cu surprize la Catedrala Neamului. Credincioșii au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi. Înăuntru era și Principele Radu
22:52 - Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
22:51 - Un gest de o cruzime revoltătoare în Cavadineşti. Un bărbat a ajuns după gratii după ce a spânzurat un câine
22:38 - Joseph Adam a răbufnit la „Asia Express”. Soțul Andei i-a adresat cuvinte grele vedetei: „Ești disperată! Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”
22:14 - Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
22:11 - Sfântul Cuvios Cleopa este cinstit pe 30 octombrie. Cine a fost marele povățuitor de la Mănăstirea Sihăstria
22:04 - Fostă prezentatoare TV, vacanță de coșmar în Roma: „Urma să fim jefuiți, sunt ferm convinsă”. Cum a reușit să scape