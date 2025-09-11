Cătălin Scărlătescu, primele mărturisiri despre viața personală după ruptura de Doina Teodoru: „Îmi merge extraordinar de bine”

Cătălin Scărlătescu și actrița Doina Teodoru au format un cuplu discret timp de mai bine de trei ani. Relația lor, trăită departe de lumina reflectoarelor, a atras atenția prin diferența de vârstă de 17 ani, dar și prin modul rezervat în care cei doi au ales să o păstreze. La fel de discretă a fost și despărțirea lor, despre care niciunul nu a dorit să facă declarații publice.

Recent însă, juratul de la MasterChef România a oferit câteva indicii despre cum îi merge în prezent pe plan personal. Iar la scurt timp după declarațiile sale, a publicat informația potrivit căreia chef-ul și-ar fi refăcut viața alături de o altă femeie.

Ce spune Cătălin Scărlătescu despre prezentul său

Prezent la premiera sezonului 10 al emisiunii MasterChef, unde a sărbătorit alături de colegi și prieteni, Cătălin Scărlătescu a fost întrebat cum îi merge pe plan personal. Răspunsul a fost ferm: „Extraordinar de bine!”

Chef-ul nu a intrat în detalii, dar a păstrat tonul glumeț care îl caracterizează: „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet”, notează .

El a povestit că și-a petrecut întreaga vară la Vama Veche, loc pe care îl consideră „acasă”, iar recent a fost și în Delta Dunării, unde are o casă. În scurt timp, spunea el, urma să plece într-o vacanță în Sicilia alături de mai mulți prieteni.

Cum și-ar fi refăcut viața alături de o tânără arhitectă

La doar o zi după declarațiile sale, Cancan.ro a dezvăluit că Scărlătescu ar fi implicat într-o nouă relație. Partenera lui s-ar numi Elena, ar avea 27 de ani și este arhitectă, dar și profesoară la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Originară din Focșani, tânăra ar fi intrat de curând , însă cei doi nu au confirmat oficial legătura.

Cum a fost povestea de iubire cu Doina Teodoru

Înainte de această presupusă relație, chef-ul a trăit o poveste de dragoste discretă cu actrița Doina Teodoru. Cei doi au preferat să își protejeze intimitatea și au apărut rar împreună la evenimente mondene. Diferența de vârstă de 17 ani nu i-a împiedicat să se bucure de trei ani de relație, însă, în final, drumurile lor s-au separat.

Cum s-au cunoscut cei doi și ce a povestit chef-ul despre început

Scărlătescu a relatat cum a început povestea de iubire cu Doina. „Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Ea, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: Doina Teodoru, mare actriță. După care ne-am întâlnit la o petrecere, la cineva acasă, și atunci am făcut prima poză cu ea”, a povestit el.

Deși relația lor nu a fost una expusă în presă, cei doi au atras mereu atenția prin discreție și prin respectul reciproc cu care vorbeau unul despre celălalt.

Care sunt planurile lui Scărlătescu pentru vacanța din Sicilia

În prezent, chef-ul preferă să se concentreze pe carieră și pe momentele de relaxare. Întrebat ce recomandări ar face pentru o vacanță în Sicilia, el a sugerat orașul Catania, recunoscând că Palermo nu l-a impresionat, și i-a îndemnat pe turiști să guste preparatele locale pe bază de pește și paste.