Mihai Trăistariu a știut cum să profite de perioada sărbătorilor pascale, combinând utilul cu plăcutul. Muzica și i-au adus venituri consistente în această perioadă. Artistul a dezvăluit cât a câștigat din recitalurile susținute în resorturile din Sinaia. În plus, a explicat ce strategii folosește pentru a atrage pe litoral inclusiv turiști cu bugete mai mici.

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din muzică, de Paște, la Sinaia

Atmosfera de sărbătoare de pe s-a îmbinat perfect cu muzica și distracția. Mihai Trăistariu a știut din nou cum să transforme această perioadă într-un succes pe toate planurile. Invitat la Sinaia, artistul a continuat tradiția de peste 12 ani în care cântă în resorturile din zonă, atât de Crăciun, cât și de Paște.

„Deja sunt 12 ani de când cânt pe Valea Prahovei, de Crăciun și de Paște, pe la resorturi. Le-am cântat turiștilor a doua zi de Paște, la masa de prânz, ei mâncau și eu îi mai invitam la dans”, a povestit el.

Iar pe lângă atmosfera creată, câștigul nu a fost deloc de neglijat. „Din muzică, de Sărbătorile Pascale, am câștigat în jur de 3.000 de euro, am un onorariu de 1.500 de euro pentru un recital, dar cânt de toate, și muzică populară și ușoară, să se simtă bine omul la petrecere”, a mai declarat artistul, pentru Click!.