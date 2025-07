Câți bani i-a dat Ioana Ginghină lui Alexandru Papadopol la partaj: „Ăsta e sfatul meu pentru fiecare femeie care divorțează”

Ioana Ginghină a vorbit despre de Alexandru Papadopol și câți bani i-a plătit acestuia pentru a rămâne ea în casa în care au stat împreună.

Ioana Ginghină, despre partaj

„Am plătit o dată părinților lui Alexandru, ca să îmi iau toată curtea, pentru că jumătate din ea era a părinților, 35.000 de euro, plus apartamentul pe care l-am primit de la părinții mei, care era la Lujerului, în zona Militari. Asta am dat pentru jumătate din casă și ca să nu trebuiască să tai nimic din ce aveam când eram împreună. A rămas că îi lasă Ruxandrei jumătatea asta, dar când a apărut Cristi… Ăsta e sfatul meu pentru fiecare femeie care divorțează: fă repede actele, partajul, pentru că atunci când se simt vinovați bărbații sunt darnici, în momentul în care văd că ți-ai refăcut viața și e totul în regulă, nu mai sunt.

Asta a fost și la noi. Voiam să fie de la mine, pentru ea. Și de asta nu mi-am dorit să îl includ pe Cristi și să fie încurcat. Mi-am dorit să fie curat și să îi las Ruxandrei pe numele ei casa moștenire de la mine, fără altele”, a explicat Ioana Ginghină, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit

Cum se înțelege Ruxandra cu Alexandru Papadopol

Actrița a vorbit și despre relația lui Alexandru Papadopol cu fiica lor: „Ruxandra a trecut și n-a trecut peste, teoretic. Practic, sunt seri în care e foarte tristă, plânge și are accese de furie față de Alexandru. Eu am mințit foarte mult timp faptul că ei au avut o relație ok. Au avut în sensul că nu se certau, dar demult nu au mai fost weekendurile să se ducă acolo, pentru că la începutul fost Covid-ul, după aceea a fost ocupat, ei nu îi mai venea să se ducă și lucrurile au rămas așa, dar exista o relație acolo cât de cât”.

Cel mai greu a fost când Alexandru Papadopol pe Ruxandra la nunta sa: „Când am fost acum în ianuarie în Malaysia, ea a stat la Alexandru și la soția lui 10 zile și totuși la nici trei săptămâni, aflăm din presă și de alte surse despre căsătoria lui și nici nu știm dacă i-ar fi spus Ruxandrei dacă eu nu aflam să-i spun ei și ea să sune și să fie toată nebunia asta. (…) Suferă, merge la psiholog, ”.