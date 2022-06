Câți bani încasează Alexia Eram lunar? Fiica Andreei Esca are propria firmă

Alexia Eram, fiica celebrei Andreea Esca, încasează lunar sume impunătoare. La doar 21 de ani, tânăra câștigă mai mult decât unii directori de companii, menționează

Devenită influencer de succes pe rețelele de socializare, cu branduri cunoscute și reușește, în acest fel, să obțină venituri uriașe lună de lună. Fiind creatoare de conținut, a ales să ofere servicii de consultanță în Comunicare și Relații Publice, domeniu conectat cu activitatea sa din mediul online, dar evită să numească cifrele veniturilor.

„Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, a spus Alexia.

Alexia Eram are propria firmă

că Alexia Eram are o companie, Margot Production, înființată acum doi ani și care se ocupă cu activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării. Potrivit declarațiilor de la ANAF, a avut în 2021 o cifră de afaceri fabuloasă: peste 900.000 de lei.

Firma are un singur angajat, iar conform bilanțului financiar, lună de lună, Alexia Eram se poate lăuda cu venituri care depășesc 8.000 de euro.

Mai mult, tânăra câștigă sume mai impunătoare decât iubitul său, Mario, care în 2021 a avut o cifră de afaceri de aproape 240.000 de lei.