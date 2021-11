Câți bani încasează Mihai Bendeac. De ce nu se mută la alt post TV

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai iubiți actori din România. Acum mulți ani, vedeta a semnat contractul cu Antena 1.

Mihai Bendeac, mai sărac decât pare

Mihai Bendeac face parte de jurații emisiunii „iUmor”. Acesta se bucura de atenția telespectatorilor și este implicat în mai multe proiecte de succes. Actorul a dezvăluit, recent, ce salariu primește la teatru.

”Am salariu la teatru 6.400 de lei”, a spus Mihai Bendeac la ”iUmor”.

Actorul scrie cărți, se filmează mult și reușește să încaseze sume uriașe de bani. Starul a mai primit și alte oferte. Printre cei care voia să-l vadă în emisiuni, au fost și producătorii de la ProTv.

De ce nu pleacă la Pro Tv

Mihai Bendeac nu a vrut să accepte alte propuneri și a rămas fidel postului la care lucrează. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI

„Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ‘Românii au talent’. Și anul acesta am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid, că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, a spus Mihai Bendeac, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Actorul a primit aceasta invitație după plecarea lui Florin Călinescu de la „Românii au talent”. Se pare că Mihai Bendeac nu e atât de ușor de convins.