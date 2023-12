Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 11 ani. Ce mesaj i-a transmis mama ei

Zi de sărbătoare în familia Petre. Catinca, fiica lui Mihai și a împlinit astazăi frumoasa vârstă de 11 ani. Elwira i-a transmis un mesaj foarte emoționant.

Ce îi urează Elwira fiicei sale

Fiica cea mare a Elwirei și a lui Mihai Petre a împlinit vârsta foarte frumoasă de 11 ani, iar mama ei a transmis un mesaj pe cât se poate de emoționant și plin de iubire, conform

„Catinca mea, Catinca dragă! Aș vrea să știi cu toată inima mea, într-o zi, câtă bucurie aduci în viața noastră și cât de mândră sunt de tine. (…) Îți doresc să ai răbdare cât să-ți împlinești cele mai mari visuri și nimeni să nu te oprească să ajungi unde dorești. La mulți ani! Te iubesc!”, a scris Elwira Petre pe Instagram.

View this post on Instagram

Cuplul de dansatori au dezvăluit cum s-au cunoscut, iar Mihai Petre a spus că s-au întâlnit pentru prima data în cadrul unei probe de dans, amândoi fiind fără parteneri în acel moment.

Cum s-a cunoscut cuplul de dansatori

, la început, strict profesioonală, dansând împreună pentru un concurs din Republica Moldova.

„Nu am văzut-o (n.r. pe soția lui, Elwira) la un concurs de dans, am fost să fac o probă cu ea. (…) Nu aveam partener niciunul dintre noi și printr-un prieten comun am aflat că în Polonia exista o fată foarte talentată, care e fix în situația mea și că ar trebui să ne întâlnim să dăm o probă și ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. (…) La început a fost o relație profesională. (…) Nu a fost dragoste la prima vedere, ba chiar la început ne cam ciondăneam”, a mărturisit Mihai Petre.

Dansatorul admite că cei doi s-au ciondănit destul de mult la început, dar pansiunea pentru dans i-a făcut să își creeze o familie împreună.