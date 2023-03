Catinca Roman, dezvăluiri neașteptate despre tatăl ei vitreg, Petre Roman: „S-a comportat ca un adolescent egoist”

Catinca Roman a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre tatăl ei vitreg, Petre Roman. Se pare că cei doi nu se împăcau, iar ex-premierul se comporta ca „un adolescent egoist”.

Catinca Roman, despre relația cu tatăl ei vitreg

Sora Oanei Roman nu a avut relații apropiate cu Petre Roman. Cei doi nu pot fi numiți prieteni buni și nu prea se înțelegeau. Ex-premierul nu a reușit să construiască o relație de încredere cu fiica lui vitregă.

Femeia spune că Petre Roman a existat în viața ei timp de 34 de ani. Aceasta este de părere că ex-premierul nu a avut un comportament „normal” și nu și-a îndeplinit responsabilitățile de adult, părinte și soț.

Catinca a comparat situația cu felul în care se comportă cu fiica biologică, Oana. Aceasta spune că a perceput întreaga situație „ca pe o experiență urâtă” din care a tras multe învățături.

„Petre a făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani. Am fost foarte dezamăgită de felul în care a ales sa iasă din viața noastră. Din punctul meu de vedere, s-a comportat ca un adolescent egoist și nu ca un adult, părinte și soț sau fost soț responsabil. Dovadă stă felul în care se comportă cu Oana.

Mi se pare incalificabil faptul că ea nu poate avea o relație normală cu fratele ei vitreg. În ceea ce mă privește, eu am trecut peste și o iau ca pe o experiență urâtă din care am învățat multe. Eu nu țin legătura și nici nu îmi doresc altceva”, a dezvăluit Catinca Roman pentru

Surorile Roman nu mai comunică

Oana Roman a declarat, recent, că a rupt legătura cu sora ei, motivând că aceasta ar fi dezinteresată de starea de sănătate a mamei lor. Potrivit spuselor acesteia, Catinca nu ar fi vizitat-o pe Mioara Roman din vară, situație care ar deranja-o peste măsură.

Sora vedetei a preferat să rămână rezervată cu privire la acuzațiile care i s-au adus, însă recent a explicat motivul pentru care nu a mers la centrul de recuperare unde se află mama ei.

„Nu mă interesează ce a declarat, e problema ei! Eu mă știu cum sunt, îmi știu socotelile. Nu doresc să intru în acest carusel de prost gust! Este foarte dificil pentru mine s-o văd pe mama în starea în care este acum. Nu mă simt nici eu prea bine, ea nici atât.

Eu mă confrunt cu o depresie foarte urâtă de când a murit tata. Iau înca antidepresive. Plus că e foarte departe azilul unde este internată ea. Nu am putut conduce până acolo. Când iei astfel de pastile tari, nu ai voie să conduci mașina. M-am gândit că nici ei nu i-ar face bine să mă vadă așa. Nu am inteționat să mă fofilez!”, a declarat Catinca Zilahy, potrivit .