Acasa » Monden » Cauza morții lui Peter Greene. Actorul a decedat în decembrie anul trecut. Date șocante din anchetă (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 10:12
Actorul american Peter Greene. Sursa foto: Hepta - Fame Pictures / FPA/Fame Pictures
Cuprins
  1. De ce a murit Peter Greene
  2. Peter Greene a jucat mai ales roluri negative

Medicii legiști au stabilit că moartea actorului Peter Greene a fost una accidentală. Acesta a decedat anul trecut, la vârsta de 60 de ani. Greene era recunoscut mai ales pentru rolurile negative.

De ce a murit Peter Greene

Peter Greene a fost găsit mort pe 12 decembrie, în apartamentul său din Manhattan.

„Cauza morții: Plagă prin împușcare la nivelul axilei stângi, cu rănirea arterei brahiale”, a transmis un medic legist, citat de NBC News.

Alte detalii nu a fost oferite.

În anii ’90, Greene s-a luptat cu dependenţa de heroină şi cocaină.

Peter Greene a jucat mai ales roluri negative

Peter Greene s-a născut în Montclair, New Jersey, pe 8 octombrie 1965, și a început să joace în filme de la vârsta de 20 de ani.

El a interpretat mai ales roluri negative. A fost personajul Zed, un paznic sadic şi violator, în filmul lui Quentin Tarantino „Pulp Fiction”, și Dorian în filmul lui Jim Carrey, „The Mask”.

În „Clean, Shaven”, Greene a jucat rolul unui bărbat cu schizofrenie, care e suspectat de crimă şi care, uneori, se automutilează. Iar în „The Usual Suspects” a interpretat rolul lui Redfoot, un personaj care informează o bandă de criminali despre o oportunitate de a jefui un bijutier și care e ucis în timpul jafului.

Peter Greene nu a fost căsătorit și nu avea copii.

