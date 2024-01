Ce a anunțat Adrian Mutu după 8 ani de căsnicie cu Sandra Bachici: „Pentru ceea ce am făcut...”

Adrian Mutu și Sandra Bachici trăiesc . Cei doi și-au unit destinele în 2015 și au împreună un băiat, pe Tiago. Nu de mult, în cadrul unui podcast, fostul fotbalist a vorbit despre relația pe care o are cu soția lui.

Sandra Bachici este una dintre cele mai importante persoane din viața lui, având în vedere că l-a schimbat mult și că l-a ajutat să devină mai înțelept.

Ce spune Adrian Mutu după cei 8 ani de căsnicie cu Sandra

Cei doi sunt împreună de 10 ani, însă de doar 8 ani sunt uniți în fața lui Dumnezeu. este de părere că dragostea durează toată viața, dacă două persoane se iubesc cu adevărat.

„Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de 8. Dragostea adevărată durează etern pentru două persoane dacă se iubesc cu adevărat, atunci nu pot să și urăști, normal să devine obișnuința. Nici nu aș vrea tot timpul să trăiesc fluturașii aia, au sensul lor la 20 de ani, acum chiar așa?

Toți cei care înaintăm în vârstă, ar trebui să ne gândim la tot ce am simțit când eram mici? Nu, gata, a trecut. Dragostea între mine și soția mea e mult mai profundă și la nivel mental. Ajută (n.r. – relația bună cu soacra)”, a spus fostul fotbalist, conform .

Adrian Mutu pare că este tare mândru de ceea ce este în prezent și se bucură că a fost nevoit să treacă prin mai multe piedici, pentru că a învățat cum să gestioneze lucrurile mult mai bine decât înainte.

„Poate că sunt omul care sunt, pentru ceea ce am făcut, iar eu sunt mândru de ceea ce sunt în momentul ăsta. Apropo de greșeli, sunt foarte bucuros de faptul cum am reușit să gestionez pe undeva, să mă reîntorc și să renasc și să am viața pe care o am acum, că nu a fost ușor”, a mai spus el.