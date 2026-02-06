Azi, 6 februarie 2026, a fost ultima zi a emisiunii „La Măruță”. După aproape două decenii în care a fost o prezență constantă pe micile ecrane, Cătălin Măruță a plecat de la Pro TV. Ultima ediție a fost una încărcată de emoție, atât pentru prezentator, cât și pentru echipa din spatele camerelor.

Cum a arătat ultima ediție a emisiunii „La Măruță”

Finalul show-ului a fost marcat de un discurs sincer, rostit cu vocea tremurândă. și-a luat rămas bun de la publicul care i-a fost alături timp de 18 ani, moment care a provocat lacrimi nu doar în platou, ci și în rândul telespectatorilor. Atmosfera a fost una apăsătoare, cu îmbrățișări, aplauze și mesaje de recunoștință adresate colegilor săi.

Ce secret personal a dezvăluit prezentatorul, în direct, în ultima zi a emisiunii „La Măruță”

În timpul momentului de adio, prezentatorul a vorbit și despre sacrificiile făcute de-a lungul carierei sale. Unul dintre cele mai sensibile momente a fost atunci când a amintit că nu a putut fi alături de familie la două evenimente esențiale din viața sa: nașterea copiilor săi, Eva și David, potrivit .

„Astăzi, emisiunea „La Măruță” se va încheia după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici, la Pro TV. Am început pe 22 octombrie 2007 și de atunci am râs, am plâns, am învățat și ne-am bucurat unii de alții. Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, cu invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat pe care dumneavoastră nu aveți ocazia să o vedeți în fiecare zi.

Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect, a fost o parte din viața mea. Sunt convins că și din viața multora dintre voi. În această ultimă perioadă să știți că am simțit și sprijinul vostru, dar și provocările unei lumi care se schimbă.”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță.

Ce a mai spus Cătălin Măruță în ultima zi a emisiunii La Măruță

„Emoția e pentru că în spatele camerelor sunt oameni pe care 18 ani i-am întâlnit zi de zi. Sunt colegii mei, fiecare știm ce problemă avem și ce ne doare. Sunt foarte mulți oameni în spatele camerelor. Prieteni. Sunt aproape 20 de ani, am crescut cu ei. Se leagă multe lucruri. Nu aveam copiii când am venit la Pro TV, dar s-a întâmplat, de fiecare dată, ca cei doi copii să vină pe lume în ziua în care aveam emisiunea.

Încheiem acest capitol cu recunoștință pentru fiecare zi petrecută împreună și cu speranța că urmează un nou drum plin de energie și creativitate. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare moment împărtășit și pentru că ați fost alături de noi. „La Măruță” se termină în două ore, dar eu, Măruță, voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”, a mai spus Cătălin Măruță.

Ce urmează pentru Cătălin Măruță după despărțirea de Pro TV

Deocamdată, viitorul profesional al prezentatorului nu a fost anunțat oficial. În spațiul public au apărut, însă, numeroase speculații privind posibile colaborări cu alte posturi de televiziune sau implicarea în proiecte media online. Cătălin Măruță rămâne una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, cu o carieră solidă în entertainment.

Timp de aproape 20 de ani, emisiunea a adus în fața publicului povești de viață, interviuri cu vedete, subiecte sensibile și momente de divertisment. Pentru mulți telespectatori, „La Măruță” a devenit un ritual zilnic, iar plecarea prezentatorului marchează finalul unei epoci din grila Pro TV.