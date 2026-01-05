B1 Inregistrari!
Damian Drăghici și Anastasia Soare, protagoniștii unei povești de dragoste discrete, dar intense. Ce a dus la separarea celor doi

Damian Drăghici și Anastasia Soare, protagoniștii unei povești de dragoste discrete, dar intense. Ce a dus la separarea celor doi

05 ian. 2026, 20:25
Damian Drăghici și Anastasia Soare, protagoniștii unei povești de dragoste discrete, dar intense. Ce a dus la separarea celor doi
Damian Drăghici. Sursa foto: Captură video - Altceva cu Adrian Artene / YouTube
Cuprins
  1. Unde s-au întâlnit Damian Drăghici și Anastasia Soare
  2. Ce spunea Anastasia Soare despre Damian Drăghici
  3. Ce a dus la finalul poveștii de dragoste dintre Damian Drăghici și Anastasia Soare

Destinul i-a adus pe Damian Drăghici și Anastasia Soare împreună, pe când amândoi erau peste Ocean, în Los Angeles. Nu a durat mult din momentul în care s-au cunoscut și până între cei doi s-a înfiripat o frumoasă poveste de dragoste. Deși relația părea una solidă, bazată pe respect, admirație și aceeași determinare de a izbuti, drumurile li s-au separat, iar amândoi și-au găsit fericirea în brațele altor oameni.

Unde s-au întâlnit Damian Drăghici și Anastasia Soare

Damian Drăghici a părăsit țara pe când avea doar 18 ani, iar talentul său l-a ajutat să își construiască un renume în plan internațional. Pe când era în plină ascensiune, o întâlnire neașteptată, cu o altă persoană de origine română emigrată, a făcut ca viața să ia o turnură încă și mai neașteptată. Artistul s-a întâlnit la o petrecere cu cea care avea să devină cunoscută drept „Regina Sprâncenelor”, iar de acolo nu a mai durat mult până s-a înfiripat o poveste de dragoste demnă de filme.

„Ne-am văzut la un party și am avut din prima o mare atracție unul față de celălalt. Eu eram singur, ea singură, așa că nu a fost foarte greu… Amândoi suntem pe aceeași undă și ne completăm reciproc”, a povestit Damian.

Anastasia și povestea lor de dragoste au constituit inspirația lui Damian Drăghici când acesta a scris piesa „In Another Lifetime”. Ulterior, melodia a ajuns să facă parte din repertoriul lui Marc Anthony.

Ce spunea Anastasia Soare despre Damian Drăghici

Despre melodie a vorbit și Anastasia Soare într-un interviu. „Regina Sprâncenelor” a recunoscut că lui Damian Drăghici nu i-a fost greu să o cucerească. Acesta nu a avut nevoie decât să fie sincer și autentic în prezența Anastasiei, fascinând-o prin spontaneitate și calitățile sale de orator.

„M-a cucerit din prima clipă cu spontaneitatea lui, cu felul lui de a povesti și a se manifesta. Înainte să-l cunosc nu-i ascultasem niciun album, iar acum mi-a dedicat chiar o melodie”, a povestit Anastasia.

Ce a dus la finalul poveștii de dragoste dintre Damian Drăghici și Anastasia Soare

Deși o relație intensă, Damian Drăghici și Anastasia Soare s-au văzut nevoiți să renunțe la povestea lor de dragoste, atunci când artistul a decis să se reîntoarcă în țară. Amândoi au pus pe primul lor dragostea lor pentru ceea ce făceau, iar asta nu doar că le-a adus succesul pe plan profesional, dar a și determinat separarea lor.

Ani mai târziu, în cadrul unui interviu cu Denise Rifai, Damian Drăghici a recunoscut că iubirea pe care i-a purtat-o Anastasiei a fost cât se poate de reală.

