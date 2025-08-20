B1 Inregistrari!
Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii

20 aug. 2025, 22:34
Sursă foto: Instagram/ @catalin.brinza_

Toți ochii au fost în ultimele zile Cătălin Brînză și Maria Avram. Cei doi au dat frâu liber sentimentele, iar Maria i-a spus, prin intermediul unui bilețel, că este sufletul ei pereche. La vederea imaginilor, Marius Avram, soțul Mariei, a decis să renunțe la verighetă și a spus hotărât că relația lor s-a încheiat.

Cuprins:

  1. Ce spune Cătălin Brînză despre experiența „Insula Iubirii”
  2. Cu ce se ocupă Cătălin Brînză

Ce spune Cătălin Brînză despre experiența „Insula Iubirii”

Pentru Cătălin Brînză, experiența „Insula Iubirii” a fost ocazia de a se redescoperi și reinventa. Inspita a spus că participarea la această emisiune a fost de departe cea mai frumoasă trăită până acum, și că insula în sine are un farmec pe care îi e greu să îl exprime în cuvinte.

„«Insula Iubirii» este o experiență extraordinară. Cum am spus-o și o și repet: nu se poate exprima prin cuvinte! Trebuie să fii acolo, trebuie să fii prezent, să simți magia acestui reality show, vibe-ul și să te conectezi foarte mult cu insula. Este de nedescris! Cea mai frumoasă experiență din viața mea.

Eu am ajuns acolo să mă redescopăr pe mine, să mă deconectez de la viața mea profesională, privată… Eram super prins în tot ceea ce făceam. Sunt și acum, dar m-am întors cu un vibe mult mai mișto, cu o energie mult mai bună și cu zâmbetul pe buze”, a spus Cătălin Brînză, pentru Libertatea.

Cu ce se ocupă Cătălin Brînză

După „Insula Iubirii”, Cătălin Brînză s-a reîntors în Marea Britanie, acolo unde locuiește de peste opt ani. Cu toate astea, ispita a spus că, după participarea la emisiune, se întoarce mult mai des în țară, chiar dacă are un job stabil în străinătate și este nevoie ca el să fie prezent acolo.

„Eu locuiesc în Marea Britanie de peste opt ani. Reprezint un brand românesc de haine pe piața din Marea Britanie, Made by Society, fostul Vagabond Studio. Eu sunt reprezentatul acestui brand pe piața din Marea Britanie. Fiecare persoană are o experiență proprie de viața. Contează foarte mult cât de mult înveți și prin câte lecții treci prin viață.

Cu siguranță eu, având poate o vârstă mai mare decât multe alte ispite, am venit cu o maturitate mai stabilă, cred eu, dar fiecare în partea lui a avut câștigul lui de cauză. Eu am 36 de ani, majoritatea suntem între 30 și 40 de ani. Momentan mă întorc înapoi în Marea Britanie, ca să-mi continui job-ul. Responsabilitățile nu se lasă de pe o zi pe alta. Dar voi reveni foarte des în țară, datorită acestui reality show, și orice oportunitate, orice drum nou deschis îl voi întâmpina cu brațele deschise”, a mai spus Cătălin Brînză.

