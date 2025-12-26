Oksana Ionașcu a născut recent a șaptea oară. Vestea a uluit lumea mondenă, mai ales că ea și soțul ei, Cezar Ionașcu, trecuseră la începutul anului printr-un . Și de data aceasta, ea a ales să nască în apă, acasă, și a fost ajutată de partener. În schimb, față de nașterile precedente, ea n-a mai mâncat placenta, ci a ales să facă altceva cu ea.

Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta

Internauții au fost șocați să afle că Oksana Ionașcu a consumat placenta la nașterile precedente, iar acum a ales s-o îngroape.

„De data aceasta, o vom îngropa. Dar mai am din cea a Evanghelinei. Mă duc să îmi fac un smoothie. Cheers!”, a spus Oksana Ionașcu, pe Instagram.

Ce nume au ales Oksana și Cezar Ionașcu pentru copil

Cei doi soți au ales un nume inedit pentru băiețel: Serafim. Acest nume biblic înseamnă „iubire” și le oferă celor care îi poartă un aer protectiv, iubitor și de încredere.

În tradiția creștină și iudaică, serafimii sunt ființe cerești de rang înalt și sunt „cei mai iubiți”, fiind mereu aproape de Dumnezeu. Ei sunt considerați păzitorii raiului și locurilor sfinte și au șase aripi, scrie .