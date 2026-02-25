Teo Trandafir, ajunsă astăzi la 57 de ani, rămâne una dintre cele mai emblematice prezențe din televiziunea românească. Cu o carieră care depășește două decenii, ea a reușit să-și construiască un loc solid în fața publicului.

Privind în urmă, vedeta a vorbit cu sinceritate despre începuturile sale, despre emoțiile primelor apariții și despre perioada în care lucra la Pro TV. Tot atunci a câștigat și primii bani din televiziune, o experiență care a avut o însemnătate specială pentru ea.

Cum a reușit Teo Trandafir să își construiască o carieră de succes în televiziune

Povestea de succes a lui în televiziune a început în anul 2001, odată cu angajarea sa la . Acesta a fost postul care i-a schimbat definitiv destinul profesional. Acolo a realizat mai multe emisiuni și a început să fie remarcată de public. Show-ul care i-a adus însă notorietatea și a transformat-o într-un fenomen național a fost emisiunea care i-a purtat numele, „Teo”.

Carisma, naturalețea și stilul său autentic au propulsat-o rapid în topul celor mai apreciați prezentatori din România. Cu toate acestea, în 2006, pe când se afla în plină ascensiune, o discuție tensionată cu Adrian Sârbu a determinat-o să părăsească Pro TV. Teo nu a stat departe de lumina reflectoarelor și a acceptat o nouă provocare la Romantica. Acolo a ocupat atât rolul de director, cât și pe cel de realizator al propriului show.

Parcursul său a continuat la Prima TV, unde, în 2007, a lansat „Teo Live Show”. Din 2013, Teo face parte din familia Kanal D, iar astăzi îi încântă pe telespectatori în emisiunea „Follow Us”, pe care o prezintă alături de Ilinca Vandici. În paralel, vedeta s-a reinventat și în mediul online, unde realizează podcastul „ ”. Este un proiect de suflet, în care invitații își deschid inima și își spun cele mai sincere povești.

Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani câștigați în televiziune