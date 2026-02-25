Teo Trandafir, ajunsă astăzi la 57 de ani, rămâne una dintre cele mai emblematice prezențe din televiziunea românească. Cu o carieră care depășește două decenii, ea a reușit să-și construiască un loc solid în fața publicului.
Privind în urmă, vedeta a vorbit cu sinceritate despre începuturile sale, despre emoțiile primelor apariții și despre perioada în care lucra la Pro TV. Tot atunci a câștigat și primii bani din televiziune, o experiență care a avut o însemnătate specială pentru ea.
Cum a reușit Teo Trandafir să își construiască o carieră de succes în televiziune
Povestea de succes a lui Teo Trandafir în televiziune a început în anul 2001, odată cu angajarea sa la Pro TV. Acesta a fost postul care i-a schimbat definitiv destinul profesional. Acolo a realizat mai multe emisiuni și a început să fie remarcată de public. Show-ul care i-a adus însă notorietatea și a transformat-o într-un fenomen național a fost emisiunea care i-a purtat numele, „Teo”.
Carisma, naturalețea și stilul său autentic au propulsat-o rapid în topul celor mai apreciați prezentatori din România. Cu toate acestea, în 2006, pe când se afla în plină ascensiune, o discuție tensionată cu Adrian Sârbu a determinat-o să părăsească Pro TV. Teo nu a stat departe de lumina reflectoarelor și a acceptat o nouă provocare la Romantica. Acolo a ocupat atât rolul de director, cât și pe cel de realizator al propriului show.
Parcursul său a continuat la Prima TV, unde, în 2007, a lansat „Teo Live Show”. Din 2013, Teo face parte din familia Kanal D, iar astăzi îi încântă pe telespectatori în emisiunea „Follow Us”, pe care o prezintă alături de Ilinca Vandici. În paralel, vedeta s-a reinventat și în mediul online, unde realizează podcastul „Gând la gând cu Teo”. Este un proiect de suflet, în care invitații își deschid inima și își spun cele mai sincere povești.
Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani câștigați în televiziune
În cel mai recent podcast „Gând la gând cu Teo”, prezentatoarea l-a avut invitat pe Dani Oțil. Cei doi au purtat o discuție relaxată și plină de umor, în care au abordat subiecte legate de carieră, bani și începuturile în televiziune.
Printre amintiri și momente pline de sinceritate, conversația a ajuns și la perioada Pro TV, când Teo făcea istorie pe micul ecran. Curios, Dani a vrut să afle cum și-a cheltuit banii câștigați atunci. Astfel, i-a adresat direct întrebarea: „Ce ați făcut, doamna Teo, cu banii de la Pro TV?”.
Răspunsul a venit fără ezitare: „Mi-am făcut casă”, a spus ea simplu și asumat. Întrebată în glumă dacă i-au ajuns toți banii pentru asta, Teo a răspuns cu umorul care a consacrat-o: „Păi… nu erau așa mulți. Că și la tine se spune că tu câștigi 10.000 pe lună.”
Replica nu a rămas fără continuare, iar Dani a intrat imediat în joc. „E slăbuț. Eu fac și X Factor, care e prime time și batem PRO TV. Nu ești dumneata aia cu suma pe șervețel?”, a spus prezentatorul.