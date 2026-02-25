B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani din televiziune. Nimeni nu se aștepta la acest răspuns

Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani din televiziune. Nimeni nu se aștepta la acest răspuns

Ana Beatrice
25 feb. 2026, 12:08
Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani din televiziune. Nimeni nu se aștepta la acest răspuns
Sursă Foto: Facebook - Teo Trandafir
Cuprins
  1. Cum a reușit Teo Trandafir să își construiască o carieră de succes în televiziune
  2. Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani câștigați în televiziune

Teo Trandafir, ajunsă astăzi la 57 de ani, rămâne una dintre cele mai emblematice prezențe din televiziunea românească. Cu o carieră care depășește două decenii, ea a reușit să-și construiască un loc solid în fața publicului.

Privind în urmă, vedeta a vorbit cu sinceritate despre începuturile sale, despre emoțiile primelor apariții și despre perioada în care lucra la Pro TV. Tot atunci a câștigat și primii bani din televiziune, o experiență care a avut o însemnătate specială pentru ea.

Cum a reușit Teo Trandafir să își construiască o carieră de succes în televiziune

Povestea de succes a lui Teo Trandafir în televiziune a început în anul 2001, odată cu angajarea sa la Pro TV. Acesta a fost postul care i-a schimbat definitiv destinul profesional. Acolo a realizat mai multe emisiuni și a început să fie remarcată de public. Show-ul care i-a adus însă notorietatea și a transformat-o într-un fenomen național a fost emisiunea care i-a purtat numele, „Teo”.

Carisma, naturalețea și stilul său autentic au propulsat-o rapid în topul celor mai apreciați prezentatori din România. Cu toate acestea, în 2006, pe când se afla în plină ascensiune, o discuție tensionată cu Adrian Sârbu a determinat-o să părăsească Pro TV. Teo nu a stat departe de lumina reflectoarelor și a acceptat o nouă provocare la Romantica. Acolo a ocupat atât rolul de director, cât și pe cel de realizator al propriului show.

Parcursul său a continuat la Prima TV, unde, în 2007, a lansat „Teo Live Show”. Din 2013, Teo face parte din familia Kanal D, iar astăzi îi încântă pe telespectatori în emisiunea „Follow Us”, pe care o prezintă alături de Ilinca Vandici. În paralel, vedeta s-a reinventat și în mediul online, unde realizează podcastul „Gând la gând cu Teo”. Este un proiect de suflet, în care invitații își deschid inima și își spun cele mai sincere povești.

Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani câștigați în televiziune

În cel mai recent podcast „Gând la gând cu Teo”, prezentatoarea l-a avut invitat pe Dani Oțil. Cei doi au purtat o discuție relaxată și plină de umor, în care au abordat subiecte legate de carieră, bani și începuturile în televiziune.

Printre amintiri și momente pline de sinceritate, conversația a ajuns și la perioada Pro TV, când Teo făcea istorie pe micul ecran. Curios, Dani a vrut să afle cum și-a cheltuit banii câștigați atunci. Astfel, i-a adresat direct întrebarea: „Ce ați făcut, doamna Teo, cu banii de la Pro TV?”.

Răspunsul a venit fără ezitare: „Mi-am făcut casă”, a spus ea simplu și asumat. Întrebată în glumă dacă i-au ajuns toți banii pentru asta, Teo a răspuns cu umorul care a consacrat-o: „Păi… nu erau așa mulți. Că și la tine se spune că tu câștigi 10.000 pe lună.”

Replica nu a rămas fără continuare, iar Dani a intrat imediat în joc. „E slăbuț. Eu fac și X Factor, care e prime time și batem PRO TV. Nu ești dumneata aia cu suma pe șervețel?”, a spus prezentatorul.

Tags:
Citește și...
Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
Monden
Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”
Monden
Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”
Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor”
Monden
Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor”
Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat
Monden
Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat
Mihai Bendeac și-a aniversat mama pe rețelele de socializare. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru cea care l-a crescut
Monden
Mihai Bendeac și-a aniversat mama pe rețelele de socializare. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru cea care l-a crescut
Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman
Monden
Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman
Eliza Natanticu a suferit un AVC. Soția lui Cosmin Natanticu a aflat diagnosticul din întâmplare
Monden
Eliza Natanticu a suferit un AVC. Soția lui Cosmin Natanticu a aflat diagnosticul din întâmplare
Oprah Winfrey s-a îngrășat la loc după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: Toată lumea mi-a spus asta și exact așa s-a întâmplat
Monden
Oprah Winfrey s-a îngrășat la loc după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: Toată lumea mi-a spus asta și exact așa s-a întâmplat
Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
Monden
Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”
Monden
Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”
Ultima oră
14:10 - Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
13:58 - Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
13:57 - Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
13:48 - Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
13:44 - Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
13:32 - Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
13:25 - Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
13:18 - Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
13:15 - Sindicaliștii din educație, protest la Cotroceni. De ce au ajuns profesorii la ușa lui Nicușor Dan (VIDEO)
13:07 - Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”