Ce a găsit un turist cazat în pensiunea de la munte a Andreei Esca: „Nu îmi mai doresc o astfel de experiență”

Acum câțiva ani, Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, au ales să se implice în industria turismului. Prezentatoarea de la Pro TV deține, în Porumbacu de Sus, județul Sibiu, un complex de vile rustice, pe care le-au restaurat cu grijă și pe care le oferă spre închiriere.

Cazare costisitoare cu condiții dezamăgitoare la pensiunea Andreei Esca

Un turist care a plătit sume semnificative pentru o noapte de cazare în căsuțele de pe malul râului Porumbacu, de la , a criticat condițiile de cazare, dezamăgit de nivelul de confort oferit în ciuda prețului ridicat.

„Din păcate, frumusețea căsuțelor este umbrită de mizeria din ele (păr peste tot, praf, baie necurățată, wc insalubru la propriu, murdar de excremente), de șoarecii din pereți și de cariile din lemn. În prima zi a trebuit să mă duc la magazin după produse de curățenie pentru a face curat (total anormal). (160 lei pe căsuță), practic 80 lei de persoană dacă ai copii mici și nu îi pui la socoteală cum a fost la noi”, este recenzia lăsată de turist pe un site de rezervări.

Exterior frumos, serviciu dezamăgitor

„Menaj nu primești în banii pe care îi dai (mulți), nici măcar saci de gunoi (am găsit doar unul lângă cuptor). Din cauza oamenilor care lucrează aici (și aici mă refer la curățenie, care e primordială pentru oricine, nu numai pentru o familie cu copii), nu îmi mai doresc o astfel de experiență. Da, este frumos exteriorul, cu căsuțe vechi și colorate, însă nu pot să înțeleg notele mari pe care le au având în vedere ce am găsit aici. Nu mai spun de ce se regăsește sub paturi (lipsesc șerpișorii). Vecinii cu care am stat de vorbă au avut parte de aceeași experiență neplăcută ca noi”, a mai adăugat clientul nemulţumit, conform .