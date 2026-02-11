Omul de televiziune Dan Negru a avut câteva constatări ironic-amare după ce a fost să-și plătească impozitele locale. „Alea mărite”.

Dan Negru: Să fac munca funcționarului nu e progres

Dan Negru s-a arătat nemulțumit de faptul că la plata impozitelor trebuie să opereze el în sistem, așa cum la cumpărături el scanează produsele în locul casierului. În opinia sa, acesta nu este progres, cum spun unii.

„Mi-au trebuit câteva zile ca să-mi plătesc impozitele prin „digitalizare”. Alea 😂

Funcționarul nu mai introduce datele, nu mai calculează, nu mai verifică. TU o faci. Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi.

Digitalizarea a transferat munca funcționarului către cetățean. Cică e progres. NU e ! Când fac eu treaba pe care o făcea omul de la ghișeu, nu e progres. E reducere de personal dar nu e progres.

Exact ca la supermarket: eu, cumpărătorul, îmi scanez singur produsele și fac treaba casierului. Nici asta nu e progres! E o minciuna-scuză ca să dați oameni afară!

Progres e când treci de la lumânare la bec. De la cal la motor, a scris Dan Negru, pe Facebook.

Dan Negru: Prețurile la supermarket și impozitele la stat au crescut

Acesta a remarcat apoi că prețurile la supermarket și impozitele la stat n-au scăzut, deși costurile cu personalul sunt mai mici pentru că au fost dați oameni afară: „Ca să-ți plătești impozitul, trebuie să te angajezi câteva ore la stat: să-ți faci cont, să-ți introduci datele, să-ți calculezi sumele, să-ți verifici greșelile. Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar. Doar că prețurile la supermarket și impozitele la stat au crescut”.