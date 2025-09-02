B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » George Jaguarul, primul mesaj după ce a părăsit „Insula iubirii”: „Ați văzut cum plângeau bambolinele?”

George Jaguarul, primul mesaj după ce a părăsit „Insula iubirii”: „Ați văzut cum plângeau bambolinele?”

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 22:07
George Jaguarul, primul mesaj după ce a părăsit „Insula iubirii”: „Ați văzut cum plângeau bambolinele?”
Sursa foto: Insula Iubirii / Antena 1

George Ivănescu, zis Jaguarul, de la Insula Iubirii a părăsit emisiunea, iar primele sale declarații despre experiența în Thailanda au fost în ton cu personalitatea afișată de el în emisiune.

Cuprins

  • Ce a spus Jaguarul despre finalul emisiunii Insula Iubirii
  • Cum a ajuns Jaguarul la Insula Iubirii

Ce a spus Jaguarul despre finalul emisiunii Insula Iubirii

„Cum vi s-a părut emisiunea de astăzi? Ați văzut plecarea Jaguarului? A ieșit de pe insulă. Ați văzut cum plângeau bambolinele după el? (…) Miercuri o să fie ultimul episod, o să fie emoționant (…)

O să fie greu și pentru mine. Se termină insula, dar Jaguarul merge înainte. O să fie multe surprize pentru voi, o să facem turul României în fiecare club și plus că o să îl vedem pe Jaguar la cinema”, a spus George Jaguarul, într-un live pe TikTok, potrivit SpyNews.

Cum a ajuns Jaguarul la Insula Iubirii

George ”Jaguarul” Ivănescu are 34 de ani, deține o cafenea în Deva și a fost înscris la emisiune de angajatele lui, mai scrie sursa citată.

El s-a remarcat în emisiune prin comportamentul său, dar spune că n-a jucat un rol, ci așa e el și mereu atrage atenția cu personalitatea și tatuajele sale. Unul dintre tatuaje e cu Vlad Țepeș, pe abdomen.

