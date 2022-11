Ce aliment nu mai consumă Jojo deloc. L-a eliminat din meniu și se vede

Cătălina Grama a avut mereu o siluetă de invidiat. Aceasta a devenit mămică de două ori, dar cu toate astea niciuna din sarcini nu i-a lăsat urme adânci. Mulți spun că actrița arată chiar mai bine decât în tinerețe, iar majoritatea fanilor își doresc să știe cum reușește să aibă kilogramele dorite, arată .

Nu mizează pe aspectul fizic ci pe sănătate în primul rând

Cătălina Grama este una din cele mai cunoscute și iubite actrițe de la noi. Aceasta s-a făcut cunoscută în spațiul public sub numele de Jojo, iar acum îi încântă pe fani cu rolul din serialul ,,Clanul”.

Interpreta personajului Magda i-a surprins pe toți cu o siluetă de vis în piesele vestimentare bine alese de specialiști care îi pun formele în evidență.

Fanii brunetei au observat cum ea se bucură de un bust generos și de o talie impecabilă chiar și după cele două sarcini.

Pentru unii meseria de actor poate părea una ușoară, dar de cele mai multe ori artiștii fac multe sacrificii pentru o imagine impecabilă. Acesta este și cazul Cătălinei Grama. Cea din urmă a mărturisit că lumea nu ar trebui să o invidieze pentru silueta ei pentru că este rezultatul unui regim alimentar foarte bine calculat.

„E cum să nu mâncăm atâtea ore. Am norocul că am niște colegi foarte atenți și pe partea asta pentru că eu din ianuarie nu am mai mâncat carne. Am perioade așa. Nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate.

E vorba de cum m-am simțit, nu de cum arăt și am vrut să fac o perioadă așa de detox. Mă simt foarte bine și mai ales pe vară mi-a prins foarte bine. Nu știu dacă în anotimpul rece o să continui, că e mai greu fără carne, dar am reușit”, a mărturisit Jojo.

,,Eu chiar trebuie să fiu atentă la ceea ce mănânc”. Vedeta a susținut că a renunțat la carne, dar și la zahăr. Bruneta a subliniat că nu are norocul unui metabolism care să o ajute în acest sens, așa că este nevoită să fie extrem de atentă la ce consumă.

,,Zahăr nu consum. Nu pot să mănânc. În ciuda faptului că tuturor celor care mă urmăresc de atâția ani li se pare că eu așa m-am născut, am venit într-o cutie cu mărimile astea, nu este deloc așa.

Paul e așa. El poate să mănânce orice pentru că are un metabolism extraordinar. Eu chiar trebuie să fiu atentă la ceea ce mănânc că altfel mă umflu rapid. Într-o săptămână sunt altcineva”, a completat actrița, pentru ego.ro.