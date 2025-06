Ce alimente a renunțat să mai consume Marina Almășan. „La 100 de ani, voi fi cea mai cool băbuță din showbiz”

Recent, și-a celebrat cea de-a 59 aniversare, într-un loc cu totul special: Tokyo, Japonia. În cadrul unui interviu, realizatoare TV a vorbit despre dieta pe care o urmează și lucrurile pe care le-ar fi făcut diferit în anii tinereții.

Cât despre modul în care și-a petrecut ziua de naștere, Marina Almășan recunoaște că nu a organizat nicio petrecere. Mai mult decât atât, realizatoarea TV recunoaște că nu înțelege entuziasmul care se creează în jurul zilelor de naștere, pentru că ea nu se poate bucura de trecerea a încă unui an din viață.

„De la o vreme încoace, obișnuiesc să „fug” de ziua mea! Mă amuză să o știu trecând „pe neobservate”, căci îmi dă sentimentul că „anul încă nu a trecut”! De fapt, nu numai o singură dată mi-am exprimat nedumerirea, văzând felul exaltat în care lumea sărbătorește trecerea încă a unui an – fie de viață, fie calendaristic.

Ce atâta bucurie?!? Ne bucurăm cumva că mai îmbătrânim cu un an? Sau că ni s-a mai dus un an din viață? Prin urmare, am decis să-mi trăiesc ziua de naștere ca pe oricare alta. Acest 7 iunie m-a prins la Tokyo, filmând cu colegul meu, de dimineața până seara.

Am sperat ca Marian să uite de ziua mea, dar m-a felicitat și m-am simțit obligată să-i fac cinste. Dar nu numai el și-a amintit, ci câteva sute de prieteni, reali și virtuali. Așa că mi-am petrecut ultimele ore ale zilei mulțumindu-le câtor mai mulți. Pe Wi-Fi, firește, căci altfel aș fi dat faliment!”, a mărturisit Marina Almășan, pentru .

Ce cadouri primea de la fostul soț, Victor Socaciu, fostul soț?

În urmă cu mulți ani, când încă îl mai avea alături pe regretatul artist Victor Socaciu, zilele de naștere ale Marinei Almășan obișnuiau să fie marcate de o melodie cântată de fostul său soț și un cadou încărcat de semnificație.

„Îmi cânta «Lângă inima îmi stai» și mă răsfăța cu câte un cadou obligatoriu cu semnificație și obligatoriu însoțit de câte o felicitare.

Primul dar de preț a fost acel «ceas al iubirii», un ceas de birou din argint, pe care mi l-a dăruit, știind cât de mult iubeam melodia lui cu același titlu. De fapt, a fost și «suportul fizic» al cererii mele în căsătorie”, a povestit Marina Almășan.

Cât despre regretele pe care le are Marina Almășan din anii tinereții, aceasta declară că i-ar fi plăcut să acorde mai mult timp studiilor și să nu se căsătorească la o vârstă atât de

„Aș face o altă facultate, nu m-aș mai grăbi să mă mărit și n-aș mai avea atâta încredere nici măcar în oamenii care spun că mă iubesc. Ah! Și aș petrece mai mult timp cu copiii mei!”, a mai spus realizatoarea TV.

Dieta pe care o urmează Marina Almășan la 59 de ani

Iar pentru a-și menține silueta de invidiat, Marina Almășan este atentă să nu facă excese alimentare. De altfel, refuză categoric să consume dulciuri sau băuturi carbogazoase.

„Fug de excese. Fac totul cu măsură, doar este, poate, în exces, dacă e să-i cred pe cei din jur. Eu una nu simt asta. Cred că sunt cea mai bună exemplificare a îndemnului «Fă lucrul care-ți place și nu vei simți niciodată că muncești».

Iar de mâncat, încerc să fiu vegetariană. Dar, din aceea, «relaxată», care mănâncă și pește, și ouă, și lactate, și…mai scapă câteodată și câte o bucațică de carne, atunci când nu vrea să supere pe cineva.

Spun NU! – dulciurilor și NU! băuturilor carbogazoase. Și DA! umorului și spiritului tânăr, care sper să nu mă părăsească niciodată! La 100 de ani, voi fi cea mai cool băbuță din showbiz!”, a concluzionat Marina Almășan.