Ce crede Mihai Trăistariu despre noua generație de artiști 

Cu ocazie zilei sale de naștere, Mihai Trăistariu a făcut o serie de dezvăluiri incendiare despre lumea artistică românească. Cântărețul nu a ezitat să vorbească despre invidii, artiști lipsiți de talent și despre practicile din culise, menite să creeze o imagine falsă a succesului. De asemenea, Trăistariu a alcătuit un top 3 al celor mai bune soliste din noua generație, dezvăluind și pe ce loc se află Theo Rose.
Mihai Trăistariu a mărturisit că, în ciuda aparențelor, lumea showbizului este marcată de tensiuni constante și de o competiție acerbă. El a subliniat că ură și invidia sunt fenomene prezente dintotdeauna în acest mediu. Artistul este de părere că showbizul actual s-a degradat, fiind dominat de artiști mai puțin autentici și cu un talent muzical îndoielnică.
„Dintotdeauna au existat ură și invidii. Așa se întâmplă când există competiție. Chiar și eu am momente când simt că ceva nu funcționează cum trebuie, că showbiz-ul s-a stricat, de o vreme, că artiștii sunt mai fake, mai construiți, nu prea mai sunt soliști valoroși, talentați, din ultima generație.
[…] Este cel mai fake showbiz, din tot ce am trăit. Tot ce e în top azi e cumpărat. Poți cânta orice, dar manelele sunt la putere. E un showbiz tare ciudat, dar legendele vor avea concerte întotdeauna, cine și-a făcut vechime e ca vinul. Mă bucur că m-am lansat acum 30 de ani, căci, la cum e showbiz-ul actual, atât de fake, nu m-aș fi încadrat, vă spun cu toată sinceritatea”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click!.
Artistul a scos la iveală și o serie de practici folosite în culisele vieții muzicale pentru a simula popularitatea și pentru a umple sălile de spectacole. El a dezvăluit că unii artiști își achiziționează vizualizări pe platformele online, înșelând astfel publicul cu sute de mii de urmăritori. Mai mult, Trăistariu a adus în discuție existența unor firme specializate care furnizează „aplaudaci” pentru concerte, asigurând astfel o sală plină.
„Artiștii își cumpără singuri vizualizări, pe Internet, iar apoi se laudă că au sute de mii de urmăritori. Mai nou, am aflat că sunt firme care oferă și spectatori. Dacă n-ai umplut, de pildă, Sala Palatului, acea firmă îți poate face rost de 3.000 de spectatori, care te aplaudă, ca la televiziune, aplaudaci se numesc. Și așa îți umpli sala”, a dezvăluit artistul.
În ciuda criticilor aduse noului val de artiști, Mihai Trăistariu a numit și câteva cântărețe pe care le apreciază. Cântărețul a făcut chiar și un top al vocilor pe care le admiră, menționând nume precum Bella Santiago, Paula Hristu și Theo Rose.
„Îmi plac Bela Santiago, Paula Hristu, care are o voce incredibilă, mi-ar plăcea să fac un duet cu ea, dar și Theo Rose, ea este pe locul al treilea.”
Mihai Trăistariu a remarcat-o pe Theo Rose de multă vreme, încă de pe când avea doar 14 ani și participa la concursuri muzicale. Artistul și-a amintit că a premiat-o pe atunci și i-a prezis o carieră de succes. El a observat că, odată lansată de producători din Iași, Theo Rose a confirmat predicția sa, devenind rapid o vedetă apreciată de întreaga țară.
„Ea chiar cântă cu o tendință spre manele, ritmurile se duc spre manea. Ăsta-i trendul. Și atunci ea ce vrei să facă? Să cânte operă? Trebuie să cânte ce se cere, ca să aibă succes. Și bubuie de concerte. E peste tot!”, a adăugat cântărețul.