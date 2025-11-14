B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV

Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 10:28
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere...”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Sursa foto: America Express Romania
Cuprins
  1. Dependența Irinei Fodor
  2. „Am îmbătrânit”

Irina Fodor recunoaște că are o dependență. În momentul în care are filmări se poate abține, însă când are zile libere își dă voie să mănânce ceea ce își dorește. Iată despre ce este vorba!

Dependența Irinei Fodor

Irina Fodor a mărturisit că are o dependență: sarea. Ea iubește să mănânce, mai ales, murături și cu greu se poate abține.

„Sunt dependentă de sare. La propriu. Mănânc foarte sărat. Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere, vă jur, îmi calculez, dacă am liber vineri sâmbată, duminică, vineri ajung acasă si mănânc ceva cu murături. Este lucrul la care poftesc cel mai des și sunt cele care mă umflă cel mai tare la ochi și la față”, a spus aceasta, pentru Click.

„M-a bălăcărit Fodor foarte tare în sarcină, pentru că am venit de la magazin cu o pungă de chipsuri cu gust de castraveți murați și a zis că nu sunt sănătoasă la cap. Mi-a zis că mănânc sănătos, iau vitamine pentru copil și acum îi dau chipsuri cu castraveți murați”, a adăugat.

„Am îmbătrânit”

„Constat că am cam îmbătrânit și am ajuns să-mi doresc cam ce cer părinții, bunicii… Să o spun pe aia dreaptă: mi-ar plăcea să am un refugiu undeva la munte, un loc de sine stătător! O casă, un cuibușor… Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela Popescu și Radu Vâlcan. Mi s-a făcut poftă! Știi cum e în găștile astea de prieteni, cum își face unul ceva, vrea și celălalt…”, a mai spus ea.

„Mi-aș dori să am un refugiu ca, din când în când, atunci când sunt în perioadele libere, să pot să fug un pic din București! Viața aici e destul de agitată! La anul aș vrea să cumpăr terenul. Așa că dacă aveți un teren de vânzare, lângă un râu, la vreo trei ore maximum de București, vă rog să mă anunțați. Un teren pe care să putem face o căsuță, cam 2.000 de metri pătrați. Dar nu săriți calul în privința bugetului! Suntem și noi oameni normali”, a adăugat.

