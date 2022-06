Ce e nou pe Netflix: cele mai așteptate premiere, în iunie (video)

Începem sezonul estival cu vizionarea celor mai așteptate premiere pe Netflix. Platforma de Streaming lansează mai multe seriale și filme, în iunie. „Borgen – Power& Glory”, „Baby Fever”, „Spiderhead” sunt doar câteva titluri noi de pe Netflix. Ne „echipăm” cu popcorn și ne relaxăm în fața ecranelor.

Borgen– Power & Glory

Premiera: 2 iunie

Birgitte Nyborg, ministru de externe, riscă să-și vadă cariera distrusă după ce un conflict legat de petrol din Groenlanda amenință să provoace o criză internațională.

As the crow flies

Premiera: 3 iunie

O renumită prezentatoare de știri își vede viața strălucitoare dată peste cap când o stagiară ambițioasă începe să o saboteze și să semene discordie în căsnicia ei.

Floor is Lava (sezonul 2)

Premiera: 3 iunie

Obstacolele sunt acum diferite, dar stai fără grijă, căci podeaua este la fel de roșie și plină de bule cum o știi. Noutatea sezonului: un vulcan foarte alunecos.

My Liberation Notes

Premiera: 6 iunie

My Liberation Notes este un serial de televiziune sud-coreean cu Lee Min-ki, Kim Ji-won, Son Seok-koo și Lee El.

Baby Fever

Premiera: 8 iunie

Peaky Blinders (sezonul 6)

Premiera: 10 iunie

Thomas continuă să se întâlnească cu Grace, barmaniță la pub-ul Garrison, fără să știe că ea a fost pusă de Campbell pentru a-i spiona activitățile. La un târg de țară din afara orașului, Thomas întră în luptă cu familia Lee, o familie violent de călători, care îi trimite mai târziu un glonț cu numele său pe el, oferindu-i un alt adversar, alături de Billy Kimber.

Campbell îi trimite un mesaj lui Thomas prin mătușa Polly și se întâlnesc pe un teren neutru, la un hotel. Thomas îi propune Campbell că dacă îl va lasă în pace el va returna armele. Dacă este arestat armele vor fi trimise la IRA în Irlanda. Dacă nu, armele îi vor fi acordate lui Campbell care o să-l facă să apară ca un erou.

Campbell este nefericit, dar acceptă, șovăitor. Ada este gravidă cu copilul lui Freddie Thorne iar Thomas îi trimite un mesaj lui Freddie cerându-i să plece din Birmingham. Freddie, cu toate acestea, decide să rămână și să-l înfrunte.

Spiderhead

Premiera: 17 iunie

O legătură puternică se creează între doi deținuți (Miles Teller și Jurnee Smollett) dintr-o închisoare ultramodernă, condusă de un vizionar (Chris Hemsworth), unde li se administrează medicamente care influențează emoțiile. Bazat pe nuvela „Escape From Spiderhead”, scrisă de George Saunders și publicată în revista The New Yorker.

The Umbrella Academy (sezonul 3)

Premiera: 22 iunie

Reuniți la moartea tatălui lor, mai mulți frați înstrăinați și dotați cu puteri extraordinare descoperă secrete șocante din familie, dar și o amenințare la adresa lumii.

Mans versus Bee

Premiera: 24 iunie

Un bărbat se află în război cu o albină în timp ce locuiește într-un conac de lux. Cine va câștiga și ce prejudicii ireparabile vor fi făcute în acest proces?