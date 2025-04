„Ce exemplu le dau?”. Ce spune Betty Salam despre momentul în care a devenit mamă la 17 ani

a vorbit despre momentul în care a devenit la vârsta de Ea a mărturisit că nu a fost ușor și s-a simțit singură, deși avea familia lângă ea, scrie .

„Ce exemplu să le dau?”

„Îmi place că sunt o mama tânără, nu am cuvinte să spun cum sunt eu cu Matthias. Pe Cătălin îl vede atfel, fiindcă este mai mare. El a fost mai doritor să fie tată. Eu, la 17 ani, când am rămas însărcinată, nu aveam în prim-plan asta. Da, am fost speriată. Eu am fost exemplu pentru fetele de vârsta mea și m-am întrebat: ce exemplu le dau? Să devină și ele mame? Acum nu-mi pare rău, dar atunci îmi părea, mă întrebam ce va zice lumea, cum mă voi descurca. Mă simțeam singură, chiar dacă era toată familia lângă mine”, a spus Betty Salam.

„A fost o perioadă dificilă, În afara de faptul că tata a fost lângă mine, că sunt fiica lui Florin Salam, Matthias m-a ridicat pe mine! Eu nu aveam treaba cu Instagram-ul, nici nu mă mai ocupam de muzică, voiam să-mi deschid un magazin. Au venit însă oameni care mă chemau la studio, casele de producție îmi scriau fix atunci. Nimic n-a fost întâmplător. Matthias a fost ca un inger păzitor, a venit cu o veste bună”, a adăugat aceasta.