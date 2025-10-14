B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”

Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”

Selen Osmanoglu
14 oct. 2025, 12:56
Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”
Sursa Foto: Instagram/ @alinapuscau_
Cuprins
  1. „Te dor toate alea”
  2. „Totul cu moderație”
  3. Cum a fost experiența „Asia Express”

Modelul Alina Pușcău, concurentă la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, a dezvăluit cum se antrenează de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă.

„Te dor toate alea”

Alina Pușcău a mărturisit că depune eforturi pentru a se menține în formă, însă totul merită. Modelul merge de patru ori pe săptămână la pilates.

„Fac de ceva vreme (n.r. pilates). Am avut un accident pe când aveam șase ani și am probleme cu spatele (…) Pilates poți să faci la orice vârstă, este un sport extraordinar”, a declarat Alina Pușcău, la Știrile Antena Stars, citat de Cancan.

„De 3-4 ori pe săptămână, fac și febră musculară, dar te simți foarte bine după aceea. Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a adăugat aceasta.

„Totul cu moderație”

Pe lângă antrenamentele de pilates, Alina spune că are grijă și la alimentație. Secretul constă în moderație.

„Dimineața am ovăz cu afine, după aceea ouă și pui cu orez sau cu salată seara, dar este important să nu pui foarte multe sosuri în mâncare (…) Poți să mănânci să îți faci pofta, dar atât, nu să mănânci să te saturi, să mănânci totul cu moderație”, a mai spus aceasta.

Cum a fost experiența „Asia Express”

Alina Pușcău a mărturisit că Asia Express i-a schimbat viața: „M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să mă gândesc pozitiv, m-a făcut să… Nu știu, o să vedeți, sunt foarte multe chestii”.

„Să văd cum trăiesc oamenii, cum sunt oamenii, sunt așa de… de amărâți. De exemplu, dacă noi ne duceam la oameni care n-aveau nimic”, a mai declarat vedeta.

„Partenera meu voia sa mearga la oameni care erau bogati. Nu ne deschideau usa, fugeau de noi, dar cei care n-aveau nimic ne oferau totul! Pentru că ei ințelegeau iubirea universului. Și asta pe mine m-a fascinat foarte mult. Pentru că oamenii ăștia îți dădeau tot ce aveau ei. Și împărțeau cu tine”, a adăugat.

Tags:
Citește și...
Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
Monden
Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
Monden
Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
Schimbare de look la 52 de ani! Anamaria Prodan și-a uimit fanii cu o transformare spectaculoasă de imagine
Monden
Schimbare de look la 52 de ani! Anamaria Prodan și-a uimit fanii cu o transformare spectaculoasă de imagine
Ioana Ginghină a explicat motivul pentru care încă vorbește despre fostul soț: „De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”
Monden
Ioana Ginghină a explicat motivul pentru care încă vorbește despre fostul soț: „De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”
Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
Monden
Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei
Monden
Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei
Oana Lis, despre viața cu Viorel Lis: „A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere”
Monden
Oana Lis, despre viața cu Viorel Lis: „A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Monden
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
Monden
Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Monden
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Ultima oră
14:23 - Diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor i-au uimit pe români! Ce poți cumpăra cu 116 euro în Germania (VIDEO)
14:21 - Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
14:16 - Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
13:54 - Sute de blocuri din Capitală fără apă caldă și căldură
13:41 - La un pas de tragedie, după o glumă nereușită! Cum a ajuns un bărbat pe patul de spital
13:37 - Chef Ștefan Popescu a spus secretul! Așa faci cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă (VIDEO)
13:30 - TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro
13:14 - Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
12:56 - Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox
12:22 - Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD