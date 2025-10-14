Modelul Alina Pușcău, la „ ”, pe „Drumul Eroilor”, a dezvăluit cum se antrenează de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă.

„Te dor toate alea”

Alina Pușcău a mărturisit că depune eforturi pentru a se menține în formă, însă totul merită. Modelul merge de patru ori pe săptămână la pilates.

„Fac de ceva vreme (n.r. pilates). Am avut un accident pe când aveam șase ani și am probleme cu spatele (…) Pilates poți să faci la orice vârstă, este un sport extraordinar”, a declarat Alina Pușcău, la Știrile Antena Stars, citat de Cancan.

„De 3-4 ori pe săptămână, fac și febră musculară, dar te simți foarte bine după aceea. Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a adăugat aceasta.

„Totul cu moderație”

Pe lângă antrenamentele de pilates, Alina spune că are grijă și la alimentație. Secretul constă în moderație.

„Dimineața am ovăz cu afine, după aceea ouă și pui cu orez sau cu salată seara, dar este important să nu pui foarte multe sosuri în mâncare (…) Poți să mănânci să îți faci pofta, dar atât, nu să mănânci să te saturi, să mănânci totul cu moderație”, a mai spus aceasta.

Cum a fost experiența „Asia Express”

Alina Pușcău a mărturisit că Asia Express i-a schimbat viața: „M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să mă gândesc pozitiv, m-a făcut să… Nu știu, o să vedeți, sunt foarte multe chestii”.

„Să văd cum trăiesc oamenii, cum sunt oamenii, sunt așa de… de amărâți. De exemplu, dacă noi ne duceam la oameni care n-aveau nimic”, a mai declarat vedeta.

„Partenera meu voia sa mearga la oameni care erau bogati. Nu ne deschideau usa, fugeau de noi, dar cei care n-aveau nimic ne oferau totul! Pentru că ei ințelegeau iubirea universului. Și asta pe mine m-a fascinat foarte mult. Pentru că oamenii ăștia îți dădeau tot ce aveau ei. Și împărțeau cu tine”, a adăugat.