Ce face Aspirina atunci când nu filmează pentru Las Fierbinți. Actrița Mirela Oprișor, moment de excepție pe Instagram (GALERIE FOTO)

Ce face Aspirina atunci când nu filmează pentru Las Fierbinți

Vedeta se pare că este plecată în turneu, alături de Diana Roman, Marius Manole și Medeea Marinescu.

Cei trei au avut un spectacol la Craiova, acolo unde au jucat în piesa „All inclusive”. Vedea s-a fotografiat alături de colegii ei pe aeroport, iar momentul a fost împărtășit cu fanii de pe Instagram.

Cum s-au cunoscut Mirela Oprișor și soțul ei

Actrița este , un celebru scenarist din țara noastră. Povestea de dragoste dintre Mimi Brănescu și Mirela Oprișor a început atunci când erau foarte tineri, în timpul facultății, atunci când ea l-a ales pe el pentru a-i asculta monologul.

„Mi-au zis: uite, ăștia sunt băieții care dau la facultate anul acesta, alege-ți pe unul și du-te și spune-i o poezie sau monolog ce ai tu, de parcă el ar fi în armată și tu spui…Pe cine crezi că am ales? Pe Mimișor! Apoi m-am întâlnit cu el în gangul facultății și zic: băi, eu ți-am zis ție astăzi o poezie.

L-am agățat cum ar veni. Apoi am zis să bem o cafea și așa a început totul”, a declarat Mirela Oprișor într-un podcast realizat de Andi Moisescu.

La acel moment, povestea de iubire s-a îmcheiat rapid, iar cei doi s-au revăzut după 8 ani, atunci când sentimenele pe care le aveau unul pentru celălalt au revenit.

„Cred că nici n-am văzut pe cine am tras, pentru că sunt mioapă. Adică, vai nu pot să spun că l-am ales pe cel mai frumos… Da eu așa i-am spus: Mimi, te-am văzut frumos și pe tine te-am ales. (…) L-am văzut mai curățel și i-am zis o poveste. Așa am intrat la facultate și am fost colegi.

Am avut o poveste de amor, după care… i-am dat papucii. (…) Ne-am reîntâlnit după 8 ani și cred că ne căsătoream a doua zi. Ne-am trăit și noi viața, ne-am văzut de treabă, apoi ne-am reîntâlnit și am întemeiat o familie”, a mai povestit ea în trecut.