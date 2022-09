Ce face Cristina Ștefania înainte de fiecare concert. Speak a dezvăluit ce obsesie are iubita lui: „Trebuie să fie totul ceas”

Cristina Ștefania este una dintre cele mai noi figuri din industria muzicală. Într-un timp redus, ea a reușit să atingă performanță, în pofida faptului că puțini credeau în talentul ei. Singurul care a crezut în ea încă de logodnicul acesteia, care de altfel îi este și producător muzical.

Speak a mărturist, recent, că este foarte impresionat de ambiția cu care partenera sa vrea să facă lucrurile și dorința pe care aceasta o are pentru a realiza ceea ce își propune.

„Eu nu o pun la treabă. Doar i-am zis că repetiția este extrem de bună și că atunci când va fi pe scenă o să fie foarte bine. Ea venind din zona de dans, ochiul este format și trebuie să fie totul ceas”, a declarat Speak, potrivit .

Ce obsesie are Ștefania

Cristina Ștefania pune foarte mare accent pe coregrafie. La fiecare concert, artista se ocupă foarte mult și de momentul artistic, și anume dansul, care este puțin mai dificil când vine vorba de concertele live.

„Da. Am o obsesie pentru treaba asta. Deci practic repetițiile erau atât de multe nu doar pentru mine, erau pentru oamenii din echipă. Îmi doream ca toată lumea să se simtă în largul ei atunci când o să fim pe scenă”, a afirmat Cristina Ștefania.

Pentru primul său concert, artista s-a pregătit timp îndelungat și a atras atenția asupra tuturor detaliilor și a luptat cu frica de multă lume.

„Pentru primul meu concert live am repetat vreo două luni și jumătate, dar am avut două luni repetiții în fiecare zi. Am repetat atât de mult pentru că îmi era teamă că sunt cu foarte multă lume pe scenă și îmi doream să iasă totul perfect, dansul să fie perfect, să fie sincron”, a mai povestit Ștefania.

Cristina Ștefania, planuri mari de viitor

este abia la început de drum, dar are planuri mari de viitor. Artistul o susține în tot ceea ce vrea să facă, însă, acesta nu ezistă să își dea cu părearea și să îi spună cum vede el realitatea.

Artista a recunoscut că este o visătoare, dar este sigură că va ajunge acolo unde își dorește.

„Faptul că eu sunt extrem de visătoare, nu varianta „sper ca în viitor să fiu, să fac”. Eu știu că în viitor o să fac, pe un vis. Adică eu sunt sigură, 100%, că în timpul cel mai apropiat o să fiu acolo unde mi-am pus eu țel pentru asta, nu visând. Eu știu sigur, eu nu sunt pe varianta, eu sunt 100%”, a povestit Cristina Ștefania.