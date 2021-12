Ce face Mihai Petre după Asia Express. Câștigătorul din sezonul 4 s-a întors la o veche pasiune (FOTO)

Mihai Petre și Elwira sunt cei care au câștigat Asia Express sezonul 4. Cuplul a primit premiul de 30.000 de euro și a dedicat victoria celor două fete pe care le au împreună. După ce a câștigat sezonul 4, Mihai Petre s-a întors la veche lui pasiune și a continuat să trăiască emoțiile competiției.

Celebrul dansator nu a uitat ce îi aduce bucuria, așa că a revenit pe scenă și s-a reapucat imediat de dans, fiind cea mai mare pasiune a lui.

Ce face Mihai Petre după ce a câștigat Asia Express sezonul 4

Celebrul coregraf a renunțat la emoțiile competițiilor extreme și a revenit la emoțiile campionatelor de dans. Weekendul trecut,Miahi Petre alături de o echipă din țară a reprezentat România, la Campionatul Mondial și a ajuns în finală.

„Ultima data când am încercat sa servesc România a fost weekendul trecut la Campionatul Mondial unde am reprezentat țara împreuna cu acești doi dansatori talentați si am ajuns in Finala.

Am realizat încă odată cat de mândru ma simt când am șansa sa fac asta, si cat de importantă este unitatea si lucrul in echipa. Pentru ca a fost un efort comun, al unei echipe a României. Sper sa înțelegem asta, indiferent de locul și domeniul de activitate.

Am fost la fel de mândru de fiecare data când urcam pe podium, ca sportiv, reprezentându-mi țara. Și sper sa rămân așa pana la sfârșitul vieții. La mulți ani, România”, a scris Mihai Petre, pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Mihai Petre (@mihaipetreofficial)

Elwira a făcut senzație la Chefi la cuțite

În timp ce Mihai a fost ocupat la Campionatul Mondial U 21, soția lui, Elwira, a reprezentat familia Petre la Chefi la cuțite, ediție organizată pentru foștii concurenți din Asia Express sezonul 4.

Elwira a făcut parte din echipa lui chef florin Dumitrescu, iar preparatele sale i-au lăsat atât de jurații cât și pe invitați cu gura căscată. Felurile de mâncare poloneze și-au găsit rapid fanii, așa că soția lui Mihai Petre a ajuns în marea finală.

