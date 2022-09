Ce înseamnă să fii prima doamnă a țării? Reguli stricte și gesturi inadmisibile pentru jumătățile președinților

Prima Doamnă este titlul oficial al soției președintelui. Și chiar dacă soțiile șefilor de stat nu sunt alese de popor, iar rolurile și îndatoririle lor nu sunt întotdeauna prescrise oficial, semnificația politică și autoritatea acestor femei nu pot fi subestimate.

Nancy Reagan, soția celui de-al 40-lea președinte al Statelor Unite, Ronald Reagan, a glumit astfel despre „poziția” ei: „A fost groaznic. De îndată ce am spus sau am făcut ceva greșit, am putea fi în pragul celui de-al treilea război mondial.

Din acest motiv, de-a lungul anilor au fost introduse mai multe tradiții și reguli oficiale de etichetă, pe care soțiile șefilor de stat trebuie să le respecte ca să nu cauzeze conflictele internaționale.

„Codul tradițional al feminității”

Conform protocolului, la evenimentele oficiale, soțiile politicienilor ar trebui să rămână în umbra bărbaților. Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron nu respectă regula respectivă, iar în timpul vizitelor oficiale nu încetează să iasă în evidență.

Francezii, însă, nu sunt foarte mulțumiți de comportamentul primei doamne: „Am votat pentru președinte, nu pentru soția lui”.

De asemenea, se presupune că primele doamne ar trebui să susțină toate deciziile jumătăților. Atunci când Bill Clinton era președinte interimar al Statelor Unite, pentru „autonomia” ei și văzută ca o amenințare reală pentru propriul ei soț.

Prin implicarea ei politică, în special în domeniul sănătății, Hillary a încălcat tradiționalul „cod al feminității” al primei doamne. Totodată, americanii au criticat și ținutele lui Clinton, care, potrivit publicului, erau nepotrivite pentru garderoba primei doamne.

În mod surprinzător, ratingul extrem de scăzut al lui Hillary Clinton, atunci când a fost prima doamnă a SUA, a fost înlocuit de un sprijin și popularitate incredibile pe parcursul carierei sale politice independente. Aceasta nu face decât să confirme că prima doamnă nu trebuie să-și depășească îndatoririle, rămânând mereu, parcă, în umbra soțului ei.

Pe lângă codul vestimentar „feminin” și o oarecare detașare rezonabilă de activitățile soților, sunt evaluate gesturile, expresiile faciale și modul de a vorbi. Așadar, Michelle Obama a fost criticată periodic pentru limbajul corpului „nepoliticos”, zâmbetul „nepoliticos” reținut cu gura închisă și ipostaze nepotrivit, cu picioarele larg depărtate.

Modestia la putere

O sarcină destul de dificilă stă pe umerii primei doamne – . Cu toate acestea, modestia pentru multe soții politice s-a dovedit a fi foarte problematică. Fosta primă doamnă a Mexicului, Angelica Rivera, nu se sfiește deloc în privința stilului ei de viață extravagant și luxos.

Actrița de telenovele nu își poate imagina existența fără proceduri cosmetice costisitoare, antrenamente și ținute Gucci și Dior. Rivera a fost criticată de mai multe ori pentru hainele sale, al căror preț este uneori de zece ori mai mare decât salariul anual al unui mexican obișnuit. Poftele Angelicăi nu au scăzut până astăzi: în primăvara anului 2019, după ce și-a anunțat divorțul de Enrique Peña Nieto, ex-prima doamnă i-a cerut fostului ei soț 35 de mașini de lux și o casă în Mexico City.

Soția lui Abraham Lincoln, Mary Todd, a fost adesea criticată de public pentru achizițiile ei de rochii de bal scumpe în timpul războiului civil american. Iar costumele de firmă ale Raisei Gorbacheva au provocat nedumerire în rândul sovieticilor, care se confruntau cu mai multe dificultăți financiare.

Gafe incredibile și greșeli fatale

Stilul Melaniei Trump este și el nepretențios. Presa a discutat multă vreme despre rochia Delpozo de 2.950 de dolari, în care prima doamnă nu a ezitat să rostească cuvintele: „Niciun copil nu trebuie să fie flămând”.

Programul încărcat al primelor doamne implică o varietate de evenimente: întâlniri de afaceri, călătorii diplomatice, proiecte sociale, caritabile și culturale și, bineînțeles, recepții de seară. Și dacă pentru bărbați codul vestimentar se limitează aproape întotdeauna la un costum de pantaloni de înaltă calitate, soțiile politicienilor trebuie să fie foarte atente la ținutele alese.

venind în Texas în 2017 pentru a sprijini locuitorii locali după uraganul Harvey cu tocuri de 12 centimetri. Și în timpul unei vizite la un orfelinat pentru copii imigranți, Melania a purtat o jachetă cu inscripția „De fapt, nu-mi pasă”. Și în timp ce această alegere stilistică a primei doamne a Statelor Unite a provocat discuții aprinse, singurul comentariu sec primit de la directorul de comunicații a fost: „Este doar o jachetă”.

Clubul primelor doamne sau solidaritatea femeilor

Relațiile diplomatice ale primelor doamne nu sunt mai puțin importante decât „prietenia” politică dintre soții lor. La evenimentele oficiale, soțiile ar trebui să fie prietenoase, să comunice, să fie respectuoase. Așadar, Melania Trump a făcut un gest foarte frumos când i-a oferit un cadou fostei Prime Doamne a SUA Michelle Obama în timpul sărbătorii de inaugurare a soțului ei. Dar acest moment a fost amintit de toată lumea, în primul rând, de confuzia lui Michelle, care nu știa unde să pună cadoul, pentru că, potrivit tradiției, a urmat o fotografie comună, în care darul ar fi de prisos. Și, deși Michelle a primit o mare parte de critici, mulți experți în etichetă au susținut că Melania ar fi trebuit să se gândească la acest moment din timp și să nu creeze o astfel de problemă.

Prima doamnă nu își exprimă sentimentele în public

Oricât de pasională ar fi relația dintre președinte și soția sa, săruturile și îmbrățișările vor trebui abandonate pentru o vreme. Se pare că Brigitte Macron nu este deranjată de această regulă și nu se gândește să ascundă publicului detalii intime din viața ei personală cu președintele Franței. Și dacă părerile francezilor despre comportamentul frivol al familiei prezidențiale sunt mai degrabă contradictorii, temperamentalii argentinieni, dimpotrivă, au luat cu multă căldură sărutul pasional al viitorului lor președinte Mauricio Macri și al soției sale, Juliana Avada, în timpul dezbaterii electorale. Jiliana fiind prima doamnă care a inițiat acest gest romantic și mulți sunt siguri că el a fost cel care i-a pus un punct câștigător soțului ei în cursa alegerilor prezidențiale.