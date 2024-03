Ce întâmplare nu poate uita niciodată Dan Bittman: „Nu m-au iertat” / Motivul pentru care solistul trupei Holograf și-a neglijat familia

, a fost nevoit de multe ori să facă sacrificii pentru cariera sa și pentru succesul de care se bucură acum. Artistul a lipsit de mai multe ori în momentele importante ale băieților săi, iar acest lucru nu i-a adus decât reproșuri. Cu toate acestea, el se consideră un tată mândru, pentru că doi dintre băieții lui fac muzică.

nu a fost niciodată ușoară, în special atunci când ești departe de casă și familie. Deși se bucură de un real succes, Dan Bittman a simțit de multe ori greutatea succesului, mai ales după ce băieții lui i-au reproșat că nu mai are timp de petrecut cu ei.

Întâmplarea peste care Dan Bittman nu poate să treacă nici acum

În cadrul unui interviu, artistul a povestit o întâmplare peste care nu poate să treacă nici acum. Fiul cel mic a fost tare supărat atunci când Dan Bittman nu a putut fi prezent acasă de ziua sa de naștere.

„De foarte multe ori am simțit că mi-am neglijat familia când am fost plecat. Odată, mijlociul meu mi-a reproșat… Am rămas în aeroport în China, din cauza armatei coreene și s-a închis tot spațiul aerian din China și trebuia să vin acasă exact de ziua de naștere a lui Patrick, el era mic.

Am aterizat a doua zi, pentru că ne-am oprit în Paris, am stat acolo o noapte, în fine… nu m-a iertat. Mi-a reproșat că nu am venit de ziua lui, dar asta este… era mic, acum a crescut, a înțeles și nu au mai existat probleme. Mai ales că și el și cel mare, Alex, ambii fac muzică și încep să înțeleagă cum este. Nu știu dacă îmi calcă pe urme, pentru că ei fac alt gen de muzică. Alex compune mult și produce pentru alți artiști.

I-am sfătuit să meargă pe drumul lor și să uite tot ce știu ei din familie. Să meargă pe drumul lor, chiar dacă este greu, este și frumos”, a mărturisit artistul, potrivit .

Motivul pentru care artistul nu s-a căsătorit niciodată

pentru Dan Bittman, motiv pentru care nu și-a unit niciodată destinul cu o femeie. Chiar dacă a fost împreună cu Liliana Ștefan, femeia cu care are împreună trei copii, artistul spune că totul se schimbă într-un cuplu după căsătorie, așa că apreciază mai mult independența.

„100% se schimbă (n.r. – lucrurile după ce doi oameni se căsătoresc). Sunt oameni care nu pot trăi unul fără celălalt și care își dedică viețile unul celuilalt, ceea ce e foarte frumos, numai că lucrurile se schimbă. Pe vremuri oamenii se căsătoreau și din nevoie, dar acum se merge mai mult pe independență. Acum femeile vor să aibă o carieră, să aibă banii lor, să fie independente”, a mai spus Dan Bittman.