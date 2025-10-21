După o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în forță în spațiul public. Nu doar că a dat startul unui podcast care se bucură de un real succes, dar a pus și bazele academiei Nicoleta Luciu.

Academia Nicoletei Luciu din Brașov este dedicată tinerelor care își doresc să urmeze o carieră în modeling, actorie sau televiziune. Vedeta reușește astfel să își fructifice experiența pe care o are în showbiz, dar și spiritul antreprenorial.

Academia și-a deschis porțile la sfârșitul lunii trecute. Cursanții vor lua parte la 12 ședințe, urmând ca la final să aibă o ședință foto profesionistă.

„La cursurile mele de modeling vreau să scot în evidență mai multe lucruri. Unul dintre ele ar fi că lecțiile de dicție o să te ajute să vorbești frumos, să articulezi. În al doilea rând, indiferent de ce o să faci în viața asta, trebuie să știi că postura contează pentru o femeie foarte mult.

Sunt o grămadă de femei care se îmbracă frumos, sunt țiplă, coboară din mașini scumpe înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă din păcate. Ești frumoasă, atunci ai încredere în tine!

Atunci când ți-ai pus tocuri, piciorul nu mai stă întins și le vezi că merg așa cu toată talpa! În momentul în care calci trebuie să întindem frumos piciorul, genunchiul trebuie să fie perfect întins. Înainte să mergi pe tocuri, fă un pic de repetiție acasă, uită-te un pic la tine oglindă. Te duci în genunchi sau nu?! Stai dreaptă, orice ar fi!”, a declarat , pentru Click!.

Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu

Pentru a lua parte la cursurile de modeling și actorie, un cursant trebuie să achite o taxă de 6.000 de lei. Există și varianta plății în rate, dar cei care plătesc într-o singură tranșă întreagă sumă beneficiază de o reducere semnificativă. Atsfel, tariful scade la 4.800 de lei.

Cursanții nu învață doar să defileze pe un podium și să pozeze, ci și să vorbească în fața camerelor, bunele maniere, dicție și alte abilități. Scopul este ca după ce termină cele 12 ședințe, cursanții să poată face față cu brio oricărui casting sau ședință foto. De asemenea, aceștia beneficiază de suportul și experiența fostelor colege ale Nicoletei din telenovele, care și-au deschis, la rândul lor, academii similare.