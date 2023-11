Ce își dorește celebrul actor Romică Țociu pentru fiica lui: „Nu mă întreba că plâng”

din România, a vorbit recent despre carierea pe care fiica lui a ales-o. Celebrul actor se poate considera un om norocos, pentru că și pe care o iubește necondiționat. În cadrul unui podcast, Țociu a vorbit despre pasiunile fiicei sale și despre ce își dorește să facă în viitor.

Daria îi calcă pe urme tatălui său și vrea să facă actorie

Nu de mult, în cadrul unui podcast, Romică Țociu a mărturisit că fiica lui, Daria, face actorie încă de la patru ani și că are și o pasiune pentru arte. Tânăra a obținut, în trecut, titlul de campioană la dansul de societate.

„Fata dă acum examenul la teatru. Nu mă întreba că plâng. În sufletul meu îmi doresc să ia, știu că își dorește să ia (nr. examenul). Am zis că mă îmbăt, chiar dacă ia, chiar dacă nu. A fost dorința ei, ea a vrut. Face teatru de la 4 ani, a fost campioană de dans de societate la 4-5 ani, a fost artistă de mică. A făcut aproape 10 ani la o școală de teatru, după care a trecut la un alt nivel”, a spus Romică Țociu.

Până la o carieră de succes, Romică Țociu a făcut multe sacrificii

Pentru Romică Țociu cariera a fost întotdeauna pe primul loc, mai ales că este un perfecționist atunci când vine vorba despre meseria lui. Ca să ajungă la succesul de care se bucură acum, celebrul actor a făcut mai multe sacrificii.

„Știu cât de greu e. Am vrut să fac asta, chiar am făcut sacrifici pentru meseria asta. Nu o spun ca un reproș, am stat acolo, am avut spectacole. Poate voiam să fac altele, dar era spectacol peste spectacol. Te lași pe tine, îți lași familia. Când tata a murit, nu am putut să merg, am mers după aceea, căci am avut spectacole. Asta a însemnat 33 de ani de carieră, unde aproape tot timpul am fost acolo”, a mai precizat Romică Țociu, potrivit .