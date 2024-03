Ce își dorește Dan Bittman de ziua lui de naștere. „Tot ce îmi mai doresc este…”

își sărbătorește astăzi ziua de naștere și are o dorință foarte importantă.

Dan Bittman a cucerit multe femei

Cântărețul este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și de-a lungul vieții a reușit să cucerească foarte multe femei, dar doar cu Liliana Ștefan și-a putut întemeia o familie, conform

Chiar dacă ei nu s-au căsătorit erau o familie în ochii publicului, dar Dan Bittman a plecat, de curând, de acasă.

Artistul are parte de un success foarte mare pe plan profesional, doar că de acum înainte nu mai pune atât de mult accent pe el, ci își dorește împlinire și pe plan amoros.

Ce își dorește cântărețul

El a spus că își dorește să găsească o femeie care să îl iubească, aceasta fiind marea dorință de ziua lui. A menționat că trebuie să aibă în jur de 70-80 de ani și să fie bogată.

„Tot ce îmi mai doresc este o doamna trecută de 70-80 de ani, miliardară. Nu milionară, ci miliardară, cu iaht, proprietăți în toată lumea și doar să își dorească să își petreacă viața cu mine.”, a declarat

Artistul a transmis că o relație de durată ar trebui să se bazeze pe un scop comun.

„Pot să dau exemplu fostei mele relații, femeia alături de care am stat aproape 29 de ani, am discutat la început. Ne-am gândit în ce direcție vom merge. E bine să se cunoască cuplurile mai bine. Am zis să avem un scop comun, am făcut trei copii care ne-au ținut împreună.”, a mai spus cântărețul.