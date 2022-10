Ce părere au vedetele din „Game of Thrones” despre „House of the Dragon”

„House of the Dragon” a fost una dintre cele mai scumpe producții marca HBO. Bugetul acestuia fiind aproximativ 200 de milioane de dolari. Luni a fost lansat ultimul episod al celebrului serial. Cu acest prilej, vedetele de la „Game of Thrones” și-au exprimat opiniile legate de continuarea producției legendare.

„House of the Dragon” vs „Game of Thrones”

Peter Dinklage, care l-a jucat pe Tyrion Lannister în „Game of Thrones”, a spus că ar fi mai bine dacă seria ar încerca să-și urmeze propriul drum și să nu încerce să devină „Game of Thrones” numărul doi.

„ În cele mai multe cazuri, sequelele sunt create pur și simplu pentru că primul proiect a câștigat decent. Dar, în orice caz, voi fi bucuros să urmăresc Casa Dragonului ca un spectator obișnuit, fără să cunosc ce se va întâmpla în continuare ”, a împărtășit el într-un interviu pentru The Independent.

Când Maisie Williams a fost întrebată într-un interviu pentru Variety dacă va viziona House of the Dragon, ea a răspuns cu entuziasm: „Da”. Acest lucru, însă, nu este surprinzător dacă știi că actrița care a jucat-o pe Arya Stark în „Game of Thrones” este prietenă cu Olivia Cooke, care a interpretat unul dintre rolurile principale din prequel.

Dezvăluiri inedite despre celebrul serial

În același interviu, Maisie Williams a mai spus că Olivia Cooke lucrează „Aștept cu nerăbdare să mă uit la Game of Thrones – chiar dacă nu este Game of Thrones – și să-l experimentez ca cineva care nu este implicat în proces”.

John Bradley a recunoscut în cadrul unui interviu că știe bine că noul serial HBO trăiește în umbra unui gigant și, prin urmare, nu poate evita comparațiile „inutile și nerezonabile”.

„Unii spun că preferă House of the Dragon, alții spun că serialul nostru este mai bun decât continuarea lui. Oamenii pur și simplu nu pot rezista la asemenea lucruri”, a spus actorul, adăugând că de aceea va evita orice discuție despre un prequel. „Sunt foarte, foarte bucuros să îl urmăresc și să nu-mi fac griji cu privire la scena mea care va urma”, a mai spus John Bradley.